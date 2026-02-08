在野黨阻擋國防預算恐致美關稅升至25％？ 黃國昌：不必過度預測

民眾黨主席黃國昌直言，自己並未接收到相關訊息，也認為不必過度預測或放話。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北報導〕台美關稅談判達成協議後，尚未正式簽署，據了解，我談判團隊近日將再啟程赴美，「台美對等貿易協定(ART)」可望於本週簽署。不過，知情人士憂心，在野黨若一再阻擋國防特別條例與預算，關稅即便簽署，也可能出現變化從15％變回25％。對此，民眾黨主席黃國昌直言，自己並未接收到相關訊息，也認為不必過度預測或放話。

黃國昌今天上午8點左右前往淡水觀潮廣場(淡水老街旁)撿拾垃圾，隨後轉往中山市場掃街、拜年。針對有知情人士指稱，在野黨若持續阻擋軍購，恐影響對美經貿關係，甚至牽動關稅調整。黃國昌受訪指出，自己並未接收到相關訊息，也認為不必過度預測或放話。台灣是民主法治國家，軍購與預算都必須經過民主審議程序，不是由總統或行政院長一人可以決定的。民眾黨立場一向清楚，只要有助於強化國防、符合台灣實際需要的方案，黨內都會以理性態度審慎討論。

