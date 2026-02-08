在野黨阻擋軍購將致美關稅升至25％？白營主席駁斥傳言

民眾黨新北市長參選人黃國昌今（8）日上午在完成年前大掃除後，前往淡水中山市場向市民與攤商拜年，並發送春聯與紅包袋，爭取基層支持。針對外界關切在野黨立場是否影響軍購與對美經貿關係，黃國昌受訪時直言，並未接獲任何「美方將調高關稅」的相關訊息，呼籲外界不必過度揣測。

對於有媒體報導指出，若在野黨持續阻擋軍購，美方不排除將部分關稅由15％調回25％，黃國昌明確否認。他表示，「完全沒有」接收到相關訊息，並認為此類說法屬於過度預測甚至放話，對台灣並無實質幫助。

廣告 廣告

黃國昌指出，無論是對外經貿談判或軍事採購，台灣並非首次面對相關議題，過去軍購如何進行，現在也同樣依既有制度推動。他強調，台灣是民主法治國家，所有重大預算與軍購案，都必須經過完整的民主審議程序，而不是由總統或行政院長單方面決定。

談到民眾黨在國防議題上的立場，黃國昌表示，態度一向清楚且一致，只要相關軍購有助於強化國防、符合台灣實際需要，民眾黨都願意以理性、負責的態度進行討論與審查。

【看原文連結】