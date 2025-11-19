在野黨魁峰會 組2026團隊

國民黨主席鄭麗文（右）與民眾黨主席黃國昌（左）19日以「以行動顧台灣」為題，在新北舉辦會談。（黃世麒攝）

藍白黨魁高峰會19日登場，雙方同意兩黨智庫對接、最晚明年3月談定2026年大選協調提名機制。國民黨主席鄭麗文坦言，「藍加白」是台灣最新主流民意，並宣示若黨內有人惡意破壞，未經機制勝出，卻執意參選，國民黨將以黨紀處分。已表態參選新北市長的民眾黨主席黃國昌釋出善意，強調「若男主角不是我，不必擔心我會扯後腿」，屆時他一定全力輔選。

這場在野黨高峰會昨日在新北市新莊凱悅嘉軒酒店舉行約1小時，全程公開，兩黨宣告正式啟動藍白合2.0。鄭麗文先致詞表示，不樂見選舉因為鷸蚌相爭，導致劣幣驅逐良幣，希望選賢與能，讓最好團隊、最符合人民期待的候選人順利當選。

鄭：藍加白 台灣最新主流民意

鄭也強調，藍白全方位合作無死角，長短互補，讓所有階層、不同民眾都可以受到政府的重視與照顧，「1加1大於2」，藍加白無疑是台灣最新主流民意，台灣人民會是最大的贏家。

黃國昌則說，藍白過去有不同的背景與政策，但不會因此阻礙兩黨為國家、人民及所愛土地的共同合作，當前台灣處於內外交迫關鍵時刻，為回應主流民意、捍衛國家安全，並讓下一代可看到未來，兩黨競爭不該是零和賽局，應共同思考為了更高價值與大局攜手合作。

雙方均表達對執政黨的不滿與擔憂，黃國昌痛批，大罷免32比0的結果，原以為會讓民進黨政府學會謙卑，卻看到賴清德總統繼續以司法追殺政治競爭者，以黨、檢、媒迫害人權，甚至連國會三讀通過的法律，行政院長卓榮泰也不遵守，簡直以太上皇自居。

鄭麗文炮轟司法出賣貞操，淪為當權者的爪牙，赤裸裸地撲向在野黨，民主政治一下子倒退到過去威權統治時期，台灣居然有「綠色恐怖」幽靈，過去藍白合作曾經坎坎坷坷、千難萬險，但面對台灣當前處境，已不能再懷憂喪志，「不能不斷打著自己心中的小算盤」，需要採取放大胸懷的視角。

一定會比民調 破壞合作祭黨紀

黃國昌主動在會中提及，希望兩黨智庫對接，他稱讚藍營在新北、台中、基隆的治理成績，希望能一同討論地方治理，鄭麗文立刻同意，並稱曾與前內政部長李鴻源見面，希望他能夠幫忙組成相關團隊，針對地方政府提出願景藍圖。

至於迫在眉睫的2026地方選舉，藍白最強候選人如何產生？民眾黨祕書長周榆修曾說，希望最晚在明年3月前確定民調的整合方式。對此，鄭麗文給予肯定，表示周榆修所提的時間點相當合理，「相信未來民調一定是不可或缺的重要工具。」

鄭麗文直言，未來若有人惡意破壞藍白合作，願賭不服輸，自己不是最佳候選人又非要破局參選到底，必要時將依據黨規處理。

黃國昌也說，倘若他有機會代表在野聯盟參選新北市長，一定全力以赴，但「如果男主角不是我，千萬不用擔心我會扯後腿，也不用擔心我會袖手旁觀」，他會跳到第一線，以最大力量輔選。

新北誰選？ 白營稱不會扯後腿

外界另關注，鄭黃若再會面，是否邀請前民眾黨主席柯文哲參加？黃國昌回應，19日凌晨1時接到柯文哲訊息，提到3個關鍵詞彙，分別為「主流民意、國家正義、人民的安全」，待司法告一段落後，相信柯文哲非常樂意和他與鄭麗文進行三方會。

民進黨發言人吳崢則諷刺，昨天在野高峰會談淪為對民進黨的批鬥大會，近2年的國會運作已清楚顯示，藍白合就是毀憲亂政、掏空台灣，不可能團結台灣，也無法帶動國家進步，更不會成為台灣的主流民意。

依據台灣民意基金會18日公布的最新民調，藍白兩黨支持度相加達41％，大勝31％的民進黨。