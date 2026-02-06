在野黨「杯葛拖延」台美貿易協議？ 吳宗學痛批何欣純 「睜眼說瞎話」

【民眾網記者諸葛志一台中報導】民進黨立委何欣純6日於沙鹿市場受訪，公開指責在野黨「杯葛拖延」台美貿易協議，並對立法院副院長江啟臣的產業外交指手畫腳！國民黨北屯區市議員擬參選人吳宗學嚴正駁斥。吳宗學直言：「何委員完全是在睜眼說瞎話！行政院連協議版本都還沒送進立法院，這根本是為了 2026 選舉，不惜拿台中產業界的焦慮來噴口水、潑髒水！」

吳宗學指出，何欣純身為現任資深立委，難道不知道法制作業程序？目前「台美貿易協議」的相關案子根本還躺在行政院辦公室，連程序委員會的門都還沒進。請問行政院沒掛號，立法機關要如何審？民進黨自己行政效率低落，現在卻玩『先抹黑、再甩鍋』的低劣把戲，把產業界的權益當成政治提款機，這不是『作賊喊抓賊』是什麼？」

對於江啟臣副院長引薦 AIT 處長谷立言參訪台中工具機龍頭，何欣純將其抹黑為「政治站台」。吳宗學反諷：「江副院長是在為台中精機、為台中的隱形冠軍們尋求實質的國際鏈結，這是高度與視野。反觀何委員，除了在市場製造內部對立、汙衊在野黨監督，妳對台中的精密機械產業有什麼具體建樹？」

吳宗學強調，在野黨堅持「嚴加審查」是為了替台中產業界守住最後底線，確保協議內容不會重蹈萊豬、核食「盲目護航」的覆轍，更不能讓台中產業變成民進黨黑箱談判下的犧牲品。「台中產業界要的是實質關稅保障，不是民進黨的惡意抹黑！」

吳宗學呼籲何欣純，與其在基層散布「在野黨阻擋」的假訊息，不如趕快回去督促行政院長，儘速將協議送進立法院審議並公開談判細節。他強調，民進黨這種「沒建樹、只會鬥」的作風，才是台中經濟發展最大的絆腳石。