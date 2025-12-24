在野黨4度擋1.25兆國防特別預算 徐斯儉：中共2027年具備攻台能力

在野黨4度擋1.25兆國防特別預算，國防部副部長徐斯儉：中共2027年具備攻台能力。（圖／李智為攝）

總統賴清德日前提出1.25兆國防特別預算，但遭到立法院在野黨4度擋下而無法進入審查階段，國防部副部長徐斯儉今天（24日）立法院受訪時指出，中共在2027年具備攻台的能力，現在面臨威脅的不只是台灣，而是整個第一島鏈以及美國的盟友在內；所以台灣也有責任來維護整個印太的和平與穩定。

行政院會在11月27日通過預算規模新台幣1.25兆元的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，在送立法院審議後，從12月2日起，在立法院程序委員會中數度遭在野黨給予封殺，無法付委審查；而在昨天在野黨則是第4度封殺。

面對在野黨4度封殺國防特別預算，徐斯儉除表示「很遺憾」外，他並指出，國防部的建軍備戰都是因應敵情威脅去計劃，中共對台灣威脅與日俱增，到今年10月為止，中共機艦進入我應變區的數字，是前兩年平均數字兩倍，威脅是越來越嚴重，中共不是只有對台灣威脅，而是對整個第一島鏈，所以不管是年度預算，還是特別預算，都反應對台灣自我防衛的決心，還有對區域和平穩定的責任。

在特別預算規劃，徐斯儉說，預算中都是針對不對稱戰力的發展，還有訓練以及全社會防衛韌性的計劃，所以希望立法院個黨派委員個黨派委員，能夠讓預算排進程序委員會，國防部非常願意在大院的監督下，謹慎的編列預算，並接受監督，大家一起為國防建設努力。

針對《路透社》引述美國五角大廈文件，指2027年中共具備攻台能力而且有可能會取勝，徐斯儉則表示，美國戰爭部昨天向美國的國會，提出了關於中華人民共和國軍事及安全發展的一份報告，這個裡面的確提到中共在2027年之前他們要具備攻台的能力；其次是中共還將具備攻擊印太，就是第一島鏈這個所有美軍基地的能力，他們也發展了長程的導彈，在1500到2000海里之間的，就是ICBM洲際導彈的攻擊能力；美國戰爭部的這份報告證實了。

徐斯儉說，現在面臨威脅的不只是台灣，而是整個第一島鏈以及美國的盟友在內；所以我們也有責任來維護整個印太的和平與穩定。至於中共攻台能力會不會成功，這個東西實際上也是一個變數，他還沒有仔細閱讀，但是這更證明了我們需要趕快建設台灣的國防，這份報告對於我們目前所面臨的情境也是一個很重要的提醒。



