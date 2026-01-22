在野齊轟賴「你是總統不是皇帝 」 青鳥崩潰了

立法院22日舉行全院委員會審查賴清德總統彈劾案，立委林沛祥上台發言時播放賴清德總統在選前承諾一定會到立法院進行國情報告的影片。（姚志平攝）

立法院21日審查總統賴清德彈劾案，提案領銜人、民眾黨團總召黃國昌砲轟，賴拒絕公布國會三讀法律是「毀憲亂政」，正告「你是民選總統，不是專制皇帝！」藍委牛煦庭也直呼，總統不是皇帝，人民才是真正的主人！結果引發青鳥網軍崩潰，瘋狂湧入留言帶風向。

根據《梅花新聞網》報導提到，賴清德拒列席審查會，黃國昌表達強烈遺憾，他質疑，賴不僅拒絕面對民意，更毫無擔當採取「躲避策略」，利用行政院長卓榮泰不副署為藉口，試圖迴避自己不公布法律的違憲責任。黃國昌直言，他要正告賴清德，「你是民選總統，不是專制皇帝！」人民才是國家的主人，總統必須向民主憲政與民意謙卑，在中華民國憲法面前，沒有任何人擁有至高無上的權力。

民眾黨團副總召張啓楷表示，從台南市長到總統，賴清德不斷讓台南經驗在全台灣重現，過去不進議會，現在不進國會；過去被監察院彈劾，現在被立法院彈劾。賴清德身為40％的少數總統，卻藐視60％的多數民意、更藐視立法院。上任至今，賴清德持續製造對立、撕裂社會，正在走向南韓總統尹錫悅的專制獨裁之路，走向袁世凱的稱帝之路。

國民黨發言人牛煦庭質疑，今天我們看到的，是執政黨拒絕依法行政、拒絕依法編列預算；是司法院可公然譜寫「五大於六、三等於零」的遊戲規則，是大法官造法、公然為特定政治立場服務；是台灣社會經歷痛苦與仇恨堆疊的大罷免投票後，但執政黨選擇繼續耍賴。彈劾案的討論過程本身就是最好的「政治照妖鏡」，今天在國會看到的，不是總統直球對決、展現風範，只看到「民選皇帝」的人形立牌。

牛煦庭痛批，自從政以來就順風順水，被稱為「金孫」的賴清德總統，至今還不願意接受自己是少數執政的事實；到了今天，都還堅持自己要任性妄為、全台灣社會都要圍著他打轉。這無疑是民主的哀歌，而我們絕不能姑息。立院的審查會只是開始，接下來還有各地的公聽會，他們會善盡在野黨的角色，守住制衡的戰場；大聲地告訴更多人：總統不是皇帝、金孫不配為領袖、人民才是真正的主人！

網友表示「一針見血！」、「沒辦法，某人一直有著皇帝夢」、「擲地有聲」。但青鳥疑似大崩潰，瘋狂湧入牛煦庭臉書留言區洗風向喊倒閣。

