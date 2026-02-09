在野「中道改革聯合」慘敗 聯合主席野田佳彥、齊藤鐵夫宣布請辭

日本眾議院選舉出爐，在野陣營「中道改革聯合」僅贏得49個席位，不到選前席次的1/3，遭遇重大失利。對此「中道改革聯合」聯合主席野田佳彥、齊藤鐵夫決定辭職，為眾議院選舉中的慘敗承擔責任。

野田佳彥表示，這次選舉結果是慘敗，許多不可或缺的同志和有前途的中青年黨員失去了席位，令人極其遺憾。他強調會承擔責任，但也必須在國會開議前完成建立體制的責任，不能輕易採取「今天就辭職」這種不負責任的態度，將在黨內幹部會議討論接下來的事宜。

齊藤鐵夫則說，他已經下定決心承擔責任，但還是想在今天下午的幹部會議上表達想法。雖然這個嘗試在失去許多同志的情況下開始，但他們不能讓這次嘗試失敗，必須支持新黨發展壯大。

關於選出新代表的日程，11日將召開議員大會確認選舉流程，12日公告，13日投票選出新黨魁，以新的組織架構參加特別國會會議。

責任編輯／施佳宜

