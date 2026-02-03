在野「只顧國共合作」不審預算 賴清德：對台灣來講是危險的

記者劉秀敏／台北報導

總統賴清德主持「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會並回應媒體提問（圖／翻攝畫面）

在國民黨率團赴中舉行國共智庫論壇之際，總統賴清德今（3）日上午在總統府召開「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，針對媒體關注如何看待國共交流，賴清德表示，民進黨政府不僅重視台美或台灣與世界各國的關係，也同樣重視兩岸關係。他並強調，希望在野黨在進行國共交流的同時，也不能夠忘記身為國會最大在野黨應盡的責任，特別是在面對中國威脅的時候，不能不審中央政府總預算、不審國防特別預算，只進行國共合作，「這對台灣來講是危險的。」

廣告 廣告

總統府今日上午召開「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，由賴清德親自主持，副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍、經濟部長龔明鑫、經濟部國際貿易署長劉威廉及外交部北美司長王良玉出席，對外說明台美合作進展與後續推動方向，與國民黨同一時間赴中出席國共智庫論壇交流，形成強烈的路線對比。

針對媒體詢問如何看待國共交流？在對外經貿產業政策上，民進黨與國民黨是不是呈現兩種完全不同的路線？賴清德強調「民進黨政府非常重視兩岸關係」，不僅重視台美或是台灣跟世界各國的國際關係，也同樣重視兩岸關係。所以，從前總統蔡英文上任開始，即清楚講明：承諾不變、善意不變，不會在壓力下屈服，也不會走回頭路；自己上任時也特別提到，希望經由交流、對話來進行合作，達到和平共榮的目標。

賴清德指出，他從擔任行政院長開始，在立法院答詢時就不斷強調，兩岸有共同的敵人，就是天災、地變、傳染病；兩岸也有共同目標，就是創造兩岸人民福祉。只要中國正視中華民國存在的事實，願意尊重台灣人民自由民主生活的方式，只要對等、尊嚴，台灣很樂意跟中國交流合作，創造和平共榮，這是從蔡英文到他近十年來的兩岸路線，持續保持善意。

賴清德進一步提到，希望台灣跟國際社會也能看見台灣守護國家的決心，「守護民主、守護主權，不應該被解讀為挑釁」。所以，他希望在野黨在進行國共交流的同時，也不能夠忘記身為國會最大在野黨，跟民眾黨結合，主導整個國會應盡的責任。

賴清德強調，推動國政是總統、行政院長、行政團隊的責任；監督是國會的責任，也有義務去審查中央政府總預算等福國利民的重大政策，在野黨也有責任審議國防特別預算，特別是在面對中國威脅的時候，不能不審中央政府總預算，也不能不審國防特別預算，只進行國共合作，「這對台灣來講是危險的。」

賴清德說，相信社會大眾應該很清楚，台灣必須要有厚實的底蘊、厚實的底氣，要有強大的國防安全力量，才有辦法對等地去進行兩岸交流，希望國民黨能夠了解。

更多三立新聞網報導

台美EPPD寫新篇章！林佳龍：「台灣模式」對接美國政策推動經濟日不落國

美國軍委會主席點名藍白擋國防預算 律師：打假球還想應付世界霸主？

與國共智庫論壇別苗頭？賴清德「提供對比」：要走進國際還是二次西進

經貿談判攸關國家繁榮 賴清德：盼立院「跳脫政黨窠臼」審台美關稅協議

