在野「擋軍購」關稅恐升至25%？黃國昌：依民主程序攤在陽光下審議

即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

美國日前拍板將對台灣課徵15%關稅且不疊加，美方也允諾，未來若課徵232半導體及其衍生品關稅，將給予台灣最優惠待遇。不過，平面媒體引述知情人士說法稱，若立法院一再阻擋國防特別條例與預算，關稅恐再從15%升至25%。對此，民眾黨新北市長參選人黃國昌今（8）日回應，他完全沒有接獲相關消息，呼籲各界毋須過度臆測。





今早9時15分，黃國昌前往淡水中山市場向市民朋友和攤商拜年，並發送春聯、紅包袋及垃圾袋，同時於行前短暫接受媒體聯訪。

記者提問，《自由時報》報導，知情人士指出，如果在野黨繼續阻擋軍購預算，美方可能不排除會把關稅再從15%升至25%，您有接收到類似訊息嗎？

對此，黃國昌表示，完全沒有！外界其實沒必要去進行一些過度臆測或放話，相信不管是對外經貿談判或軍購，對台灣而言都不是第一次發生，我國過去已進行非常多次的軍購，過去的程序是怎樣進行，現在就怎麼樣進行。

他強調，台灣是一個民主法治的國家，內部有相關民主法治程序必須進行，畢竟不是一個專制獨裁的國家，亦非由總統或行政院長一個人決定錢要怎麼花，而須經民主審議程序，把所有項目攤在陽光下，讓台灣人民知道民眾黨非常清楚的立場，只要是對於強化台灣國防實力有幫助、有需要的，民眾黨都會非常理性、認真地加以討論。







