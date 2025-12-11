在野：樂見谷立言到立院談軍購

國民黨立委徐巧芯（左起）、林沛祥、賴士葆11日舉行記者會，呼籲賴清德總統親自到國會說明1.25兆軍購特別預算案。（姚志平攝）

賴清德政府提出1.25兆元國防特別條例，美國在台協會（AIT）處長谷立言說，若預算進到國會細部審查時，他很樂意回答台灣立法機構朋友們的各種問題。民進黨立委紛紛表示肯定；國民黨立委則強調主要是執政黨必須與在野對話，爭取更多共識，民眾黨也重申沒有人反對軍購，是執政黨都講不清楚，當然會對軍購預算有所疑慮。

針對軍購特別預算，因總統赴立院國情報告能否接受答詢，讓朝野陷入僵持。谷立言前天接受媒體專訪時甚至表示，若相關預算進入國會細部審查階段，他很樂意回答藍白立委的各種問題，但未提到以何種方式回答。

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱昨表示，過去國民黨與AIT官員見面時對軍購都表達肯定，希望能夠說到做到，不要到AIT說一套，回立法院開記者會又是一套。

藍委賴士葆指出，在野黨本來就沒要封殺審查，而是希望賴總統接受詢答，即使是「統問統答」也可以，主要是要有對話；而谷立言的說法，等於是有機會直接向美方詢問軍購細節，就看朝野有無共識，白委林國成認為，AIT是外交使節，但台灣國會沒有美國國會的聽證制度，谷立言若願意來立院說明，要給予肯定，但該說清楚的是賴總統、民進黨政府。

此外，國防部昨公布解放軍昨起再次執行「聯合戰備警巡」，共計27架次出海，其中22架次越海峽中線；外傳參謀總長梅家樹坐鎮衡山指揮所，國防部未證實，僅強調一定會有權責長官坐鎮指揮。海巡署也指出，昨有4艘大陸海警船改變航入，侵擾金門限制水域，海巡出動4艘巡防艇近迫對應阻擋後，陸船才航出水域。