在野黨聯手10度擋下國防特別條例，美國參議院軍委會主席維克發文，稱台灣反對黨大幅削減國防預算感到失望，面對中國威脅，台灣國會應重新考慮，參議員蘇利文也表示，為向中共低頭削減國防開支，無異於玩火，賴總統也喊話，不能不審國防預算，只進行國共交流。

美國聯邦參議院軍事委員會主席 維克(2025.08)：「我們從美國來到這裡帶來了承諾的訊息，以及對台灣安全援助倡議的長期友誼。」

去年八月，美國聯邦參議院軍事委員會主席維克，率團訪問台灣，包括國防授權法、台灣安全合作倡議等，給予我方相當多安全承諾，但時至今日國防特別條例依舊卡關，讓他看不下去。



在個人社群發文，稱對於台灣反對黨，在國會大幅削減賴總統的國防預算感到失望。呼籲台灣國會應該重新考慮，尤其面對中國日益增長的威脅。



立委(民) 王定宇：「國際友人在擔憂，那真正該感到擔憂的，是在台灣2300萬人的我們，國民黨正在玩一個非常危險的遊戲，而代價是你我共同的未來跟安全。」



政治工作者周軒還分析，以維克的角色直接點名台灣在野黨，是相當強烈訊號。因為不同國家民意機關彼此尊重，是正常民主國家共識，但美方打破這個共識。而且抨擊藍白的不只維克，還有他。

2021年六月疫情期間，蘇利文與其他兩位參議員，搭專機來台送疫苗。相當友台的他同樣發文批評，之前就警告過，為了向中共低頭而削減台灣的國防開支，無異於玩火，賴總統也對在野喊話。

美國參議員蘇利文批評在野黨，為了向中共低頭而削減台灣的國防開支，無異於玩火。（圖／民視新聞）

總統 賴清德：「監督是國會的責任，他也有義務去審查中央政府總預算，(審查)國防特別預算，特別是在面對中國威脅的時候，不能夠不審中央政府總預算，也不能夠不審國防特別預算，只進行國共的合作，這對台灣來講是危險的。」

在野10度擋國防特別條例 美軍委會主席.參議員發文抨擊

美議員路續點名阻擋國防預算，國民黨做出回應。（圖／民視新聞）國民黨則回應，對於維克在資訊不充分情況下的發言甚感遺憾，還反問美國國會會一次通過8年沒有內容的空白支票預算嗎？顯然，對於美方罕見重話警告，依舊聽不進去！

