在野2026整合！ 藍農曆年前拍板新北、宜蘭、嘉市與白協商

除了民眾黨主席黃國昌，及新北市副市長劉和然，台北市副市長李四川也是潛在人選。（圖／東森新聞）





進入2026，各黨持續展開選戰布局，民進黨已經公布新北、宜蘭、嘉義市長參選人，加上民眾黨也提名人選，只剩國民黨還沒規劃，讓基層焦慮。如今在野終於有了整合時間，國民黨將在農曆春節前，確定新北、宜蘭、嘉義市3個縣市的黨內提名人選，3月再與民眾黨協調整合。

主持人：「市長好。」

這一聲市長好，只怕讓有意角逐百里侯大位的人心癢癢，新北市長侯友宜任內，最後一次元旦升旗，旁邊副市長劉和然黏緊緊，還有不去總統府前升旗，反而到新北的民眾黨主席黃國昌。

廣告 廣告

主持人：「市長好早安。」

除了侯友宜，到場時與兩人分別握手外，劉和然和黃國昌沒有更多互動。

民眾黨主席黃國昌：「自然就好啦自然就好。」

新北市副市長劉和然：「政治太早進入到整個國政跟市政的推動，其實對人民來講，對我們市民來講，不是公平的。」

對選舉，兩人都不多談，只是新北市長潛在人選還包含台北市副市長李四川，他沒出席任何升旗活動，臉書上表示新的一年放空自己。迎接2026，也代表備戰選舉年，藍白之間有得喬的，包含宜蘭縣。

國歌：「青天白日滿地紅。」

升旗典禮上，縣長林姿妙、國民黨立委吳宗憲、宜蘭縣議會議長張勝德，民眾黨前立委陳琬惠都來了。

國民黨文傳會主委吳宗憲：「我跟張議長，我們兩個是戰友是夥伴關係，沒有任何的惡性競爭。」

話是這麼說，但兩人同框，張勝德先和縣長副縣長握手，在一旁等待的吳宗憲眼神瞄了一下，但就是沒能握上手。

先藍藍合，才會有藍白合，兩黨整合期程也出爐，針對新北市、宜蘭縣、嘉義市，確定在農曆年前，推出黨內提名人選，預計3月再與民眾黨最後整合。

國民黨組發會主委李哲華：「3月的部分，大家再來協商，看用哪一種機制，產生一個最具勝選的一個候選人。」

藍營年前搞定主帥，接著與白營整合，但綠營早就完成三波提名，新北、宜蘭、嘉義市，選舉節奏，已經全面啟動，藍白若在蹉跎，就怕風險升高。

更多東森新聞報導

黃國昌爭取參選新北市長！鄭麗文鬆口：明年徵召李四川

柯文哲復出！ 新北應援黃國昌喊帶給新北全新未來

新北選戰藍白合？吳子嘉揭內參民調：他出線率99.9%

