在野5度封殺1.25兆國防特別條例 放行政院版兩岸條例付委

民進黨立委今天在立法院議場中間，手持「國安法案還要擋多久」、「阻擋國防迎敵人，藍白就是吳三桂」等看板，並高呼「莫擋國安法案、譴責中共軍演」。（王千豪攝）

立法院會今（2）天表決議事日程草案，藍白挾人數優勢否決民進黨立院黨團提案，第5度封殺新台幣1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案及行政院版《財政收支劃分法》修正草案，不過，在野版本的議程排入政院版的《台灣地區與大陸地區人民關係條例》部分條文修正草案，讓草案順利付委審查。

立法院程序委員會去年12月30日將本次院會議事日程草案提交院會處理，民進黨立院黨團書記長陳培瑜昨天在議場前徹夜排隊，今天一早搶先遞案，不過仍不敵藍白人數優勢，最終以46票對比56票不通過。此時，民進黨立委聚集到議場中間，手持「國安法案還要擋多久」、「阻擋國防迎敵人，藍白就是吳三桂」等看板，並高呼「莫擋國安法案、譴責中共軍演」。

隨後，藍白挾人數優勢，通過兩黨團針對報告事項議程草案的提案，內容為「報告事項僅限列議程草案所列議案及下表所列39案」，其中並未包含「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案及政院版的《財劃法》修正案，而這也是行政院提出國防特別條例草案以來，第5度遭封殺。

值得一提的是，在野將政院版的兩岸人民關係條例修正草案排入議程中，讓草案完成一讀，交付內政委員會審查。政院版草案重點包含，未來公務員赴大陸將採全面許可制、立委納入赴陸前應經審查會審查許可對象、民選公職人員赴陸接觸中共黨政軍應公開揭露，並擴大規範曾任指標性職務人員禁止赴陸出席中共舉辦妨害國家尊嚴的活動等。

