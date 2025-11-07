在鐵質地裡開出屬於太平的花 鐵工藝術巡迴展《綻彩》

▲今(7)日開幕式現場大合照。（記者廖美雅拍攝）

【記者 廖美雅／台中 報導】由國立勤益科技大學與臺中市太平區公所共同主辦的「2025太平鐵工藝術巡迴展《綻彩》」，於即日起至11月30日在臺中市屯區藝文中心首展。臺中市文化局副局長曾能汀出席表示鐵工藝術是一種兼具技藝與創意的工業美學，體現了社區獨特的生命力與凝聚力。

▲《綻彩》即日起至11月30日在臺中市屯區藝文中心首展。（記者廖美雅拍攝）

勤益科大文創學院長陳媛珊致詞，校長特別轉達表示，勤益師生長期投入社區景觀共創與產業鏈結，將鐵工藝術作品融入公共空間，推動循環經濟與永續發展，並讓學生在實作中培養專業能力與社會責任感。她指出，此次展覽是USR計畫的重要成果展現，讓學生、匠師與社區共同見證地方創新與文化傳承。

展覽以「在鐵質地裡，開出屬於太平的花」為策展主題，延續鐵工藝術節理念《鐵花 Blooming》，象徵鐵雕創作與地方美學的再生與盛放。展覽邀集太平在地鐵工匠師、大專校院與高中學生，以及熱愛鐵藝創作的民眾共同參與，運用五金製造廠餘料進行創作，展現環保再生與藝術共融的精神。

作品兼具工藝性與藝術性，展現太平的創作能量與地方特色。透過鐵的剛勁與創意的柔軟交織，觀者能感受「硬實中的溫度」，體會產業與藝術共生的力量。