在阿里山高海拔茶園裡吃家常菜？山林餐桌開張～茶香醉蝦、苦茶油雞＋烏骨雞湯太值得預約一波
田媽媽餐廳位於嘉義阿里山公路台 18 線海拔約 1250 公尺的生力農場，是隱身在隙頂茶園間的預約制無菜單料理。田媽媽餐廳主打在地食材與家常手路菜，將阿里山的茶香、山產與傳統料理巧妙結合，讓人一邊用餐、一邊感受高山慢生活的魅力。
田媽媽餐廳因地利之便，四周被層層青山與茶園環繞，視野很好。不過我們這次是來田媽媽吃晚餐，黑夜看不到美景小可惜呀～希望下次有機會再來吃它們家的午餐配美景。
▼田媽媽餐廳位於生力農場二樓，如果入住生力農場民宿早餐也是在這邊吃。用餐空間樸實溫馨，以木質桌椅與大片窗景為主，沒有過多裝潢，卻多了一份山林裡的簡單純粹。
▼生力農場的餐點採預約制無菜單料理，食材多選用當季在地時蔬，並巧妙將自家栽種的茶葉融入料理中。依人頭收費，每人600元。
▼梅香漬蘿蔔，白蘿蔔口感爽脆多汁，酸甜中帶有淡淡梅子香氣，很清爽~
▼茶香醉蝦，鮮蝦以茶香與酒香入味，酒味不會很重，蝦肉紮實軟彈金涮嘴~
▼招牌苦茶油雞，這道據說是田媽媽的經典招牌菜色，以苦茶油加薑片大火煸炒，將雞肉表面煸得微焦酥脆，肉質保有軟彈不乾柴，細嚐有苦茶油的獨特清香。
▼酸菜肉燥，以酸菜拌入肉燥中慢慢熬煮，鹹香中帶著微微酸香，層次豐富不死鹹，非常下飯。
▼芋香紅燒豬腳，豬腳滷得軟嫩入味，吃到得滿滿肥嫩膠質且不膩口；芋頭吸飽滷汁後鬆綿綿密，帶出芋頭自然甜味。
▼茶香檸檬魚，魚肉肉質細嫩，搭配檸檬的酸香與茶香點綴，開胃又鮮甜清爽，不小心就一口接一口的吃~
▼清炒高麗菜，沒有過多調味，簡單清炒就能吃到蔬菜最原始的脆甜。
▼清炒花椰菜，花椰菜口感軟中微脆，原味不油膩。外食就是要配青菜均衡一下呀~
▼清炒豌豆，豌豆口感爽脆，只加鹽調味就能吃到豌豆本身的香氣甜味。
▼烏骨雞湯，烏骨雞燉煮到肉質軟嫩，湯頭清甜甘潤，在微涼的山區喝上一碗，身心都暖和了起來。
▼季節水果，水果擺盤太用心了吧！還出現好多愛心，金古椎~柳丁、櫻桃、蕃茄都有新鮮，厚呷！
整體來說，生力農場的田媽媽餐廳不走華麗路線，而是用「環境＋料理＋人情味」取勝。料理口味樸實卻很耐吃，搭配阿里山的自然景色與慢步調，非常適合家庭聚餐、朋友相約，或特地上山想吃一頓溫暖山產料理的旅人呀～
生力農場 田媽媽餐廳
電話：05-2586785
地址：嘉義縣番路鄉公田村隙頂9-5號
營業時間：僅供預約制，請提前預訂時間
生力農場 田媽媽餐廳 官方網站
文章來源：涼子是也
