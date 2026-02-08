在陌生國家旅行為何容易腹瀉

（德國之聲中文網）人們似乎時常觀察到這樣的現象：喝同樣的水，吃同樣的街邊食物，游客腹瀉的一塌糊涂，本地人卻安然無事。

旅行中出現的腹瀉大多是細菌感染：沙門氏菌、志賀氏菌、彎曲桿菌，或者賈第鞭毛蟲等寄生蟲感染。病原體可能來自不干淨的水、冰塊、生冷沙拉或者冰凍保存不當的食物。

特別是來自工業國家的旅行者對許多致病菌沒有抗體，以至於很容易腸道失衡。當然，異國旅行可能也有時差、溫差、睡眠不足等其它問題，也加重了身體承受的壓力。

吃什麼都不怕？

那麼本地人真地吃什麼都不怕嗎？這當然只是傳說。盡管當地人從小就需要適應這些細菌，也發展出一定程度上的身體保護性：有研究表明，多次接觸引起腹瀉的特定細菌如ETEC，可能會有一定程度、但不完全的免疫力。

廣告 廣告

不過，本地人也會因阿米巴原蟲、大腸桿菌或賈第鞭毛蟲等病原體而生病，只是症狀可能較輕。

與此同時，假如在一個陌生國家生活一段時間，的確有可能更適應當地的飲食，包括含有的致病菌。不過，這需要很長時間，並且仍然存在風險。

反向來看，如果是衛生標准相對較低的國家的旅行者，來到西歐、北美、日本等“低風險”地區，患腹瀉的可能性則明顯降低。這與嚴格的飲用水標准以及食品質量監管有關。

要注意什麼

無論如何，想要練就一副什麼都不怕的鐵腸胃是不太可能的。重要的是避免接觸污染水中的細菌。所以，喝自來水、吃冰激淋或不削皮的水果、生鮮蔬菜、生肉都有很高的風險。即便是新榨的果汁，如果有冰塊或添加了自來水，也可能引來麻煩。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: Alexander Freund