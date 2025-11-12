在雞羽毛上驗出芬普尼 彰檢偵辦是否違法噴藥

彰化文雅畜牧場被限制移動管制，全日大門緊閉。(記者陳冠備攝)

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣文雅畜牧場在兩週內二度被驗出雞蛋含有殺蟲劑「芬普尼」，縣府今(12日)宣布，場內超過16萬3600顆雞蛋全數封存、禁止出貨，並每日持續抽驗雞隻與雞蛋。由於第二次檢驗是在雞的羽毛上驗出芬普尼，懷疑可能有人直接在雞身上噴灑含藥劑。對此彰化地檢署已主動分案偵辦，朝《動物用藥品管理法》及《食品安全衛生管理法》方向調查。

彰化縣動物防疫所指出，文雅畜牧場先前因被驗出芬普尼而移動管制，沒想到在復驗時仍檢出殘留。所長董孟治表示，依規定將依法加重裁罰12萬元，場內遭封存的逾16萬顆雞蛋「一顆都不會流入市面」，將全數銷毀。防疫所也將相關檢驗結果、飼料與用藥紀錄報請地檢署調查，釐清污染來源。

彰化地檢署表示，此次在雞羽毛上檢出該成分，顯示污染來源可能不是單純環境接觸，將追查畜牧場用藥紀錄、飼料來源及除蟲藥購買管道，釐清是否有違法使用含芬普尼成分藥劑，依法追究相關責任。

彰化文雅畜牧場二度被驗出「芬普尼蛋」，彰化檢方已分案偵辦，朝《動物用藥品管理法》及《食品安全衛生管理法》方向調查。(記者陳冠備攝)

