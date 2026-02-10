在需要中找解方 花蓮花崗國中學生發明智能水龍頭

兩位學生示範操作

(右二)魏梓丞、(中)王又仟獲獎與師長合影(學校提供)

在學校生活中，花蓮縣立花崗國中七年級王又仟、魏梓丞兩位同學，發現視障學生使用水龍頭的不便，她們因此研發「語音互動式智能水龍頭」，不僅能自動給皂、給水，還能測量人與水龍頭的距離，更可以講笑話、給予滿滿正能量。



心情不好來洗手，水龍頭會安慰你，告訴你，「你真的、真的很棒！」

花崗國中七年級王又仟與魏梓丞發明的「語音互動式智能水龍頭」，給人滿滿正能量。梓丞說，她們觀察到視障學生在學校生活的不便性，特別研發了這款水龍頭，不僅減少自己摸索各種位置的機會，還能講笑話，提升信心。除了語音功能，她們還設計了發光裝置，又仟說，視覺障礙的程度各有不同，有些同學只是視力模糊，有了燈光輔助，就能讓他們使用更便利、增強他們的生活適應。



兼具實用與人文關懷作品，獲得了2026IEYI世界青少年發明展臺灣選拔賽銅牌，她們也正與花蓮在地社福機構接洽，希望將作品引入，幫助機構裡的住民，真正落實友善與平等。