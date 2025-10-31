在霧霾/空汙天氣下運動比不運動更傷身？【破除迷思】 | Women's Health

COPYRIGHT: Getty Images

每當空氣品質不佳時，外面的天空總是灰濛濛一片的。這樣的天氣讓許多習慣出去戶外運動、呼吸「新鮮」空氣的人很困擾——到底空氣不好時該不該出門運動？

【破除迷思】在霧霾/空汙天氣下運動比不運動更傷身，對還錯？

答案是：對！但有解決辦法

原因是......

根據衛福部國民健康署，若長期暴露在空氣品質不好的環境下會增加罹癌機率。這是因為細懸浮微粒（PM2.5）容易附著汞、鉛、苯等致癌物，深入肺部、穿透肺泡甚至進入血液循環，對心肺和全身都有潛在影響。

因此，衛福部建議當空汙指數達到橙色（警告）燈號時，應該減少戶外活動。

不過，適度運動可改善心肺、代謝和心理健康，即使在中度污染下，短時間運動的好處通常仍大於健康風險。建議可以改做室內中低強度運動，並避免高強度、深呼吸型運動（如衝刺跑、戶外騎車）。

結論：「霧霾天運動比不運動更傷身」是一種過度簡化的迷思。關鍵不在於完全不動，而是依空氣品質調整運動方式、時間與地點。適度運動，配合正確防護，仍然可以保護健康。

空污、霧霾害你肌膚變老？除了清潔，皮膚科專家建議做「3件事」

冬天是「空汙最嚴重」的季節！研究顯示「PM2.5＆寒流」會影響血壓，專家教你「這樣做」改善空氣品質

