在靖國神社辦寶可夢活動 中國官媒要求道歉：不能一邊從中國賺錢 一邊損害中國利益

林彥廷 綜合報導

根據中國官媒報導，日本知名IP寶可夢官網近日發布消息，計劃於1月31日在靖國神社舉辦相關活動，隨即引發中國方不滿。而此次活動的主辦方並非寶可夢官方，活動頁面也在網友質疑下被迅速刪除，中國官媒則質疑「寶可夢及其母公司任天堂至今沒有給出任何解釋」。

根據《環球時報》報導，這場名為「寶可夢卡牌兒童體驗教室」的活動並非由寶可夢及任天堂直接發起，而是由日本東京千代田區運動員俱樂部、中介公司株式會社FRD、一般財團法人Sake Of Peace主辦的專門在靖國神社的親子活動，寶可夢卡牌體驗是其中一個環節。

環球時報表示，寶可夢官方網站在上架該活動的訊息之後，立即被中國網友發現，在社交媒體引發熱烈討論，該活動隨後被迅速下架，活動頁面目前已無法打開。

環球時報指出，對這起事件，任天堂和寶可夢至今尚未給出任何解釋，更沒有道歉，而事件仍在持續發酵，網友的質疑主要集中在三個方面：

第一，雖然靖國神社場地由申請活動的個人選擇，但寶可夢官方如此堂而皇之地予以通過並發布在官網上，說明其審核存在重大問題。

第二，寶可夢在事件發酵後迅速刪除頁面，說明它很清楚紅線所在，然而事件為何仍然發生，這其中有什麽隱情，任天堂和寶可夢必須給個說法。

第三，寶可夢不能一邊從中國賺錢，一邊損害中國利益。缺乏歷史責任感的日本公司，中國玩家不可能容忍。

環球時報提到，在靖國神社問題上，寶可夢已經不是初犯。2016年，遊戲 Pokemon Go 在日本上線，當年寶可夢官方居然將道館和補給站放在了靖國神社內，成為了日本玩家的必經之路。中國玩家發現這一情況後，絲毫沒有給遊戲官方面子，遊戲發售第一天，就將位於靖國神社的道館占領。

2019年，寶可夢的股東之一 Creature 公司一批員工公然參拜靖國神社，並且在推特上大張旗鼓宣傳。在受到大量網友批評後，該公司也僅是「刪文跑路」，並沒有明確的道歉態度。

而「鈞正平」（諧音「軍政評」，為中央軍委政治工作部宣傳局、中華人民共和國國防部新聞局使用的集體筆）也在微博發文評論：「靖國神社不是普通場所，其中供奉著14名二戰甲級戰犯，是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象征‌，也是東亞受害國人民的集體傷痛禁區。在此舉辦以青少年為主要受眾的活動，不僅是對歷史正義的踐踏、對受害者情感的冒犯，也與該IP一直所倡導的友誼、勇氣等治愈系價值背道而馳。更值得警惕的是，寶可夢作為全球頂流IP，受眾多且大部分為青少年，這類行為極易模糊這一群體的歷史認知，潛移默化誤導其對侵略歷史的判斷，危害深遠。歷史不容輕慢，堅守歷史正義、維護正確史觀，才能支撐一個文化IP行穩致遠。」

圖片翻攝自 微博

《環球時報》接連以「踩靖國神社紅線？寶可夢，道歉！」、「中國網民要求寶可夢明確回應」等為題在微博發文，地方官媒《北京日報》也以「寶可夢踩靖國神社紅線不是初犯【任天堂寶可夢至今未道歉】鈞正平點名批評寶可夢」轉發相關報導。

