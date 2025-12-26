在韓國點星巴克「去冰只剩半杯」 網揭真相：在台灣被寵壞了

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

疫情解封後，許多人會在假期選擇出國旅遊。不過，有人發現，許多在台灣被視為「理所當然」的服務，其實並非國際常態。近日一名網友分享，自己在南韓星巴克點飲料時要求「去冰補奶」，實際拿到卻只有半杯，與在台灣的消費經驗落差甚大，讓她忍不住直言「真的在台灣被慣壞了」。

近日一名網友分享，自己在南韓星巴克點飲料時要求「去冰補奶」，實際拿到卻只有半杯，與在台灣的消費經驗落差甚大。（示意圖／Unsplash）

一名網友在Threads發文表示，自己在韓國星巴克點飲料時，詢問店員去冰是否會補豆奶，對方回應「可以」，沒想到實際取餐時，飲料並沒有補奶，去冰後容量明顯減少至半杯，讓她當場愣住表示「整個大心碎」。

廣告 廣告

貼文吸引不少網友分享自身經驗，「去越南點咖啡去冰，只剩三分之一很正常」、「出國很少點客製化，國情真的不同」、「加拿大的也會補滿，我每次點冰焦糖瑪其朵少冰，他們一樣會補滿」、「我今年8月在美國LA、迪士尼、拉斯維加斯、市區Outlet喝了很多杯抹茶拿鐵去冰都有補滿，還都換成豆奶」。

不過，也有網友提出不同看法，認為過度客製化反而助長奧客行為，直言「台灣真的被這些服務養壞了」、「把方便當成隨便」。另有網友回應台灣星巴克的變化，指出早期去冰不會補滿，後來因為消費者抗議，才逐漸調整為去冰、少冰補滿，直言「現在在台灣喝到去冰還是滿杯的星巴克，真的要感謝前人的奧客」。

更多FTNN新聞網報導

出國染燙省一半？他驚「日韓2、3千就搞定」 一票網共鳴：台灣真的貴

台灣遊客玩濟州島挨罵！沒購物被導遊酸「很沒面子」 遭鎖車外逾15分鐘

當年人手一台！「日本旅遊神器」年底熄燈 林氏璧感嘆：生意其實一直不錯

