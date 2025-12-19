在高球中找到舞台 中山工商陳意奪TPGA專教盃銀牌

中山工商國中部陳意 高爾夫球賽再奪銀牌 穩健表現成焦點

高雄市中山工商國中部高爾夫女將陳意，近日拿下「TPGA專教盃暨青少年傳承賽豐原站比賽」銀牌佳績。國中部陳育蒼主任表示，陳意接觸高爾夫球後即展現天份與毅力，從地方賽事到全國級大賽，她始終以穩健步伐累積經驗，今年更在兩大賽事中連拿兩面銀牌。

陳意表示，長期訓練讓她體能大幅進步、耐力提升，對各項事物也變得更積極主動，高爾夫不只讓她找到舞台，更讓她學會自律與堅持。