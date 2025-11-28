在「天龍操演」夜間裝掛賽奪冠 國防立委考察空軍IDF三聯隊

今年1月投入春節加強戰備操演的空軍三聯隊IDF戰機，機號1429。(本報資料照，記者塗建榮攝)

〔記者陳治程／綜合報導〕中共對我海、空域襲擾不減反增，更運用灰色地帶作戰加強施壓，面對此景，國軍仍持續警戒，並透過各式操演提升防衛能量；日前落幕的空軍年度測考「天龍操演」中，駐守中部的三聯隊就勇奪團隊總錦標，展現不俗戰備能力，而立法院國防委員會日前也南下考察，並親自致謝官兵全天捍衛領空的辛勞。

立法院外交及國防委員會羅美玲委員昨(27)日親赴中部的空軍第3戰術戰鬥機聯隊，除了解重大工作推展，也到警戒室慰問待命飛行員，感謝官兵不辭辛勞、24小時全天捍衛領空，期間，國防部常務楊基榮中將、空軍司令部參謀長李慶然中將也隨行考察，羅美玲表示，3聯隊官兵面對中共武力威脅，仍戮力完成空防任務，期望藉此考察，向空軍官兵給予實質的鼓勵、支持。

廣告 廣告

駐守台中清泉崗基地的空軍3聯隊，為本島直面解放軍威脅的要地之一，因而由戰備速度快、主責中低空防衛任務的IDF戰機進駐，並和台南1聯隊輪流實施「天駒任務」，不定期進駐澎湖固守台海領空。

而在今(2025)年下半年的空軍戰術總驗收「天龍操演」中，3聯隊也不負眾望奪得好成績。空軍司令鄭榮豐上將前(25)日主持「114年戰術總驗收成效研討會」所頒獎項中，就由該聯隊拿下「夜間潛力裝掛競賽」的桂冠，展現該單位在敵情威脅日益增長下，仍竭力維持戰備。

空軍今年的「天龍操演」年度戰術總驗收區分為上、下半年度進行，今年3月聚焦在戰術驗收，以聯合制海反封鎖護航、海空協同打擊場景為想定，配合海軍實施演訓；10月的戰技競賽則著眼於精進空中和地面戰技為主軸，從空、地勤到憲兵部隊，全面檢視飛修、政戰、管制與地面等部隊作業能量。

【看原文連結】

更多自由時報報導

國軍高層異動！唐華調任國防大學校長 蔣正國晉上將升任海軍司令

蔣正國升任海軍上將司令 曾在國會說明「震海」轉型受矚目

新任國防大學校長唐華本職學能強、治軍嚴 扮演「紅軍」要廣闊眼界

日本燒肉店嘆「中國客不來撐不下去」？ 老闆1張照數百萬人朝聖！

