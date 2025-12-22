在《東京計程車》展現暖男形象 木村拓哉：為了他什麼角色都願意演

倍賞千惠子（右）和木村拓哉（左）在《東京計程車》共度一段暖心之旅。（天馬行空提供）

日片《東京計程車》改編自法國電影《巴黎計程車》，遵循原作的結構和主題，巧妙打造成契合東京氛圍的故事，重現日本從昭和到令和的時代風景，由人氣偶像木村拓哉飾演計程車司機。導演山田洋次表示，希望透過這部片展現出木村拓哉在其他作品所沒有的溫暖面貌。

本片是木村拓哉繼《武士的一分》、時隔近20年後再度與山田洋次合作。木村拓哉說：「只要山田洋次導演覺得我可以演出他的作品，什麼角色我都願意演。距離上次合作已經相隔多年，導演現在都94歲了，不過他好像只是年紀增長，其他什麼都沒有改變。」

回憶拍攝氛圍，木村拓哉坦言，現場完全沒有劍拔弩張的氣氛，但山田導演對作品的要求真的非常嚴格，從讀本開始就非常要求演員們的細節。拍攝第一天，山田導演的老班底們說，第一天通常拍不到可正式使用的鏡頭，因為導演看回放，只要有一點點不滿意就會要求重拍，「這樣的狀況就連資歷輝煌的倍賞女士都習以為常，完全沒有任何抱怨。」

《東京計程車》是木村拓哉時隔近20年後，再度與導演山田洋次合作的電影。（天馬行空提供）

片中，國寶級影后倍賞千惠子飾演年長優雅的乘客。木村拓哉笑稱，開拍前，倍賞千惠子和山田洋次一起去看了他的演唱會。倍賞千惠子興奮分享：「我當時跟著粉絲們一起歡呼、揮舞螢光棒！」她親身感受木村拓哉的舞台魅力後，對於他會如何演繹一名辛苦工作完成女兒夢想、成天被帳單追著跑的普通計程車司機感到好奇不已，「木村拓哉的表演深深打動了我，他每天都在進步，這讓我覺得跟他一起工作的我也必須做出改變。」

一場旅途接近尾聲，木村拓哉與倍賞千惠子漫步在繁華的橫濱街頭的戲，倍賞千惠子突然興高采烈地詢問木村拓哉：「我可以挽著你的胳膊嗎？」木村拓哉立刻伸出胳膊說：「當然可以。」簡單的互動，卻充分傳達人與人之間最真摯的善意，展現山田洋次擅長的細膩人性刻劃功力。

《東京計程車》是山田洋次執導的第91部電影作品，將於本月24日在台上映，更多電影相關資訊請洽天馬行空粉絲團。

