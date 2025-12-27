「在一起」串連善意 總統教育獎得主耿美琪 將喪母之痛化為生命教育力量

▲ 趕在美琪母親出殯前夕，在一起永續科技創辦人薛煒立（左一）完成公益捐贈。（圖╱在一起永續科技提供）

【記者 王苡蘋／高雄 報導】在出殯前夕，一場迅速而溫暖的公私協力行動，讓告別不再只是悲傷。單親母親小萍（化名）日前辭世，長年以輪椅代步、與母親相依為命的女兒耿美琪，在最無助的時刻，迎來社會各界的接力相挺。由「在一起永續科技」創辦人薛煒立發起串連，結合左營文武聖殿、關聖帝君弘道協會及地方志工力量，在一週內完成塔位費用與骨灰罈捐贈，讓逝者得以安穩安厝，生者也能安心道別。

此行動於今（27）日在小港區周益堂區長見證下完成，成功趕在明日出殯前完成最關鍵的安置程序。除了即時救急，更同步啟動後續支持機制，將焦點延伸至「生命教育」，讓善意不止於一次性的援助，而能轉化為長期陪伴。

薛煒立表示，公益不只是填補當下缺口，更要為未來鋪路，「讓媽媽安心離開，也要讓美琪的人生能走得下去。」後續將協助耿美琪走入校園與社區，分享自身生命歷程，將失去轉化為力量，成為更多孩子的生命教材。

小港區周益堂區長指出，這次行動展現地方社會安全網在關鍵時刻的整合能力，公部門角色不只是轉介，更要把民間善意即時接起來，讓支持得以延續。左營文武聖殿主委陳正誠也表示，能在最需要的時候補上力量，是信仰與公益最真實的實踐。

耿美琪感性表示，母親離世後曾一度陷入黑暗，但來自各界的幫助，讓她重新站穩腳步，「謝謝在我最黑暗的時候，為我點了一盞燈。」她也期待未來能將這份被接住的溫暖，繼續傳遞給更多人。

目前安厝事宜已完成，協力團隊後續將持續媒合校園、社區與企業ESG／CSR單位，邀請耿美琪進行生命教育分享，讓這份善意化為可持續的社會力量。