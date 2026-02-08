在 AI 輔助 的今天,學校老師最不可被取代的「非書本功能」應該是什麼?

A. 在 AI 與海量資訊唾手可得的今天，知識的「傳遞」已不再是老師的專利。身為教育者，我認為學校老師最不可被取代的「非書本功能」，在於

「情感連結的靈魂工程」與「倫理價值的實踐導引」，具體體現為以下三個核心維度：

1. 情感共鳴與「全人」的陪伴（Empathy & Holistic Care）

AI 可以精準糾錯，但無法體察學生的眼神落寞。

情感支持：老師能識別學生挫折背後的家庭壓力或同儕排擠，提供溫暖的慰藉。這種生命對生命的影響，是冷冰冰的演算法無法模擬的。

廣告 廣告

動機啟發：如 教育部學生事務及特殊教育司 所強調的身心發展，老師能點燃學生對生命的熱情，這種「以命感命」的教育熱誠，是建立學習動機的最強驅動力。

2. 批判性思維與複雜倫理的導航（Ethical Navigation）

AI 擅長給出「平均答案」，但現實世界充滿道德灰色地帶。

價值觀建模：老師透過身教，展現正直、誠信與同理心。在 AI 可能產生偏見或假訊息時，老師是帶領學生進行 媒體素養教育 的領航員，教會孩子如何在資訊洪流中「判斷對錯」。

衝突解決：校園是微型社會，處理同儕衝突、學習合作與妥協，這些社會情緒學習 (SEL) 的現場引導，書本與 AI 都無法代勞。

3. 「火種」的點燃：創造力與未知的探索（Kindling Creativity）

AI 是基於「既有數據」的預測，而教育是關於「未來的創造」。提問的藝術：好老師不給答案，而是給出一個足以翻轉學生思維的好問題。

潛能開發：老師能看見學生連自己都還沒發現的潛賦，在關鍵時刻推一把。這種對「未開發可能性」的深信不疑，是教育最神聖的非線性特質。

總結

如果說 AI 和好書是「最強大的地圖」，那麼老師的角色已從「搬運工」轉變為「嚮導與燈塔」。老師存在的意義，不再是為了告訴學生地圖上標註了什麼，而是陪伴學生在迷失時找回方向，並賦予他們踏上未知旅程的勇氣。

B. 面對 AI 浪潮,學校應將更多課時從「學科教學」轉向「社會情緒學習、思辨討論」.

這是一項極具前瞻性的教育範式轉移。面對 AI 浪潮，知識的「半衰期」極速縮短，學校若仍將多數課時投注在「學科知識的記憶與複誦」，無異於訓練學生與一台永遠不會累、記憶力無限的機器競爭。

教育重心轉向 社會情緒學習 (SEL) 與 思辨討論：

1. 從「知識儲存」轉向「認知架構」：思辨討論的必要性,在 AI 時代，答案是廉價的，但「問題」是昂貴的。

高階思維的培養：透過 蘇格拉底式教學法，思辨討論能訓練學生進行邏輯拆解、證據評估與觀點合成。AI 雖然能生成文本，但唯有具備強大思辨能力的個體，才能在資訊洪流中進行「有效提問」並「去偽存真」。

決策力的鍛鍊：學科教學教的是「解法」，思辨討論教的是「選擇」。未來領袖需要的不是運算能力，而是在複雜倫理與不確定性中做出正確判斷的能力。

2. 從「個體競爭」轉向「協作共創」：社會情緒學習 (SEL),AI 越是冰冷高效，人類的「軟實力」就越顯得珍貴，這正是 教育部推動數位學習精進方案 中不可或缺的人文配套：

抗壓性與韌性 (Resilience)：AI 技術的迭代會帶來職業焦慮，SEL 能賦予學生自我調控、管理壓力與面對失敗的心理韌性，這是未來生存的「心理免疫力」。

同理心與協作：人類獨有的感性連結是跨領域合作的基礎。學會如何感知他人情緒、解決人際衝突，是 AI 永遠無法取代的「溝通潤滑劑」。

3. 教育資源的再分配：教育體系的結構性優化

學科教學的自動化：事實上，基礎學科的知識傳遞（如算術、文法、史實）完全可以交給 AI 輔助學習平台 進行個人化進度學習。

課堂價值的最大化：將被釋放出的時間用於「小組討論」、「跨領域專案」與「生命教育」。課堂不再是安靜聽講的場所，而是思維碰撞的實驗室與情感流動的社交場。

結語

這並非要捨棄學科根基，而是將學科視為「思辨的素材」而非「死記的目的」。當學生具備了穩定的情緒內核與清晰的邏輯大腦，他們才能駕馭 AI，而非被 AI 異化。

C. 若要落實此種轉型,您認為目前的「升學考試制度」應該做出什麼樣的核心修正,才能讓第一線老師敢於釋放課時?

這是一個直擊核心的問題。在教育現場，考試制度被譽為「教學的指揮棒」。若指揮棒不變，再美好的教育理想都難以落實。要讓第一線老師敢於釋放課時投入「社會情緒學習」與「思辨討論」，升學考試制度必須進行

從「量化標準」到「質性評量」的根本性修正。

以下是針對此轉型的四個核心修正方向：

1. 從「標準答案」轉向「論證過程」

目前的考試多依賴選擇題，這鼓勵了死記硬背。

增加開放性素養題型：考試不應要求唯一的標準答案，而應針對社會議題或跨學科現象，要求學生提出觀點並進行邏輯論證。

評分標準的變革：評分重點不在於「結果是否正確」，而在於「推論是否嚴謹」、「證據是否充分」以及「觀點是否有創意」。這能直接引導老師在課堂上進行深度討論。

2. 強化「學習歷程」的實質採計（評量的長期化）

一試定終身的壓力，讓老師只能追求效率而犧牲討論。

專案式評量 (PBL) 的制度化：升學應高度採計學生在校期間的專案表現。例如，學生如何領導小組解決社區問題、如何在衝突中達成共識。

情緒與社會能力敘寫：由多位老師共同觀察並撰寫學生的「人格與協作報告」，將其納入大學申請的正式權重，讓「軟實力」成為「硬指標」。

3. 引進「情境化」與「數位互動」測驗

AI 時代的考試不應只是紙筆，而應模擬真實世界的複雜性。

模擬情境測驗：利用電腦模擬複雜的社會衝突或科學難題，觀察學生在壓力下如何決策、如何與虛擬夥伴協作。這類測驗能評估 CASEL 定義的自我管理與社會意識。

反思報告的權重：要求學生針對自己的失敗經驗撰寫反思，這能檢驗其心理韌性與自我察覺能力，而非僅僅展示成功的果實。

4. 降低「學科知識」的純記憶配分

基本能力檢定化：將基礎知識（如公式、史實）設為門檻性質的檢定（Pass/Fail），而非排序性質的競爭。

釋放競爭壓力：一旦學科基礎知識不再是分分計較的戰場，老師便能獲得空間，將剩餘的 30%-50% 課時 用於那些「無法被機器評分」的人格特質培養。

總結

要落實這場革命，我們必須承認：「凡是能被 AI 輕鬆考高分的項目，都不該是未來升學的主戰場。」

唯有當我們的評量系統開始獎勵「有溫度的協作」與「有深度的懷疑」時，第一線老師才能真正放下教鞭，走下講台，走入學生的討論圈中。