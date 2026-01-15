在101的高度，看見勇氣的形狀～致101董事長賈永婕／丁倩

丁倩

那一天，台北101沒有煙火。

卻讓整座城市屏住了呼吸。

賈永婕赤手攀登101，沒有舞台，也沒有特效。

只有高空的風，與一步一步向上的身影。

在人們仰望的瞬間，101不再只是鋼骨與玻璃堆疊的高度，而是一座寫滿人生隱喻的山。

她攀登的，並不只是這座建築。

更像是在回應生命裡那些曾經必須獨自面對的關卡——

恐懼、壓力、外界的懷疑，

還有身為領導者，必須承擔的重量。

台北101向來在節慶時刻綻放最耀眼的焰火，

照亮跨年的夜空，也為城市留下短暫而華麗的記憶。

而這一次，沒有絢爛的光影，

卻有一種更深沉、也更持久的力量。

賈永婕用行動告訴世界，

真正的高度，不只存在於節日的倒數，

也存在於願意跨出第一步的勇氣裡。

身為董事長，她沒有選擇站在安全的位置指揮，

而是親自站上最接近天空的地方，

讓101被世界看見，

也讓台灣的精神，有了溫度。

這座塔，曾見證城市的成長；

而這一次，它見證了一個人，

如何在沒有掌聲的時刻，

仍然選擇往上。

人生的高峰，從來不只一座。

有人翻越事業的山頭，有人跨過命運的低谷。

賈永婕的攀登提醒我們——

高度，不只是抵達，

而是面對恐懼時，仍然沒有退後。

當夜色歸於平靜，

這次留下的不是煙火的殘影，

而是一道安靜卻清楚的訊息：

只要願意向上，

每一次攀登，都是把世界推近的一步！

加油賈永婕，你永遠都是台灣最閃亮、最勇敢的代言人！

（照片作者提供）