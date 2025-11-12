在30坪新成屋裡舞一首浪漫的古典序曲!以家具佐裝修譜出生活的奢華層次

編輯 張若蓁｜圖片提供 趙玲室內設計有限公司

小編帶你看好宅

熱愛蒐藏古典藝術品的軟體工程師屋主，為一家四口於新北板橋購入了一間室內坪數30的新成屋，並希望能透過裝修凸顯珍藏的古典家具、家飾，讓家既是生活的療癒空間，也是專屬的私人博物館。趙玲室內設計有限公司以家具為主軸，向外發展室內硬裝，化解建築結構劣勢，同時讓新古典的優雅從容走入日常。



入室玄關為一條狹長廊道，暖白色調搭配灰鏡鋪陳牆面，透過心理錯視巧妙延展空間尺度，營造更寬敞的迎賓體驗。牆面與門片上的細緻線板雕刻，則在不著痕跡間為整體設計主軸揭開序幕。公領域設計以屋主珍藏的家具為靈感核心，形塑空間的風格語彙。客廳電視牆選用透光石材，結合後方兒子房的一隅作為電器設備收納空間，巧妙保留石材立面的大器完整性。沙發背牆則以燕麥色特殊塗料鋪陳，柔和色調恰如其分地平衡電視牆的視覺份量，營造溫潤沉穩的氛圍。軟裝配置則選擇一張鑲金歐風茶几，搭配米色沙發與水晶吊燈點綴，於精緻與舒適之間拿捏得宜，展現出一抹恰如其分的優雅格調。廚房空間經由牆面略作外推，新增電器櫃與拖拉門配置，有效隔絕油煙、提升使用機能。開放式餐廳則採用隱藏式餐桌設計，保留空間彈性之餘，也讓整體美學語彙更加一致，實現機能與美感的雙重平衡。



廣告 廣告

主臥室將床鋪轉向配置，延續優雅的新古典設計主軸。空間以米白為基底，輔以灰藍色石材與金色勾邊點綴，透過恰到好處的裝飾語彙，營造出兼具舒緩與奢雅的寢臥氛圍。床尾立面整合電視牆、收納櫃與梳妝台機能，電視牆搭配可滑動的拖拉門設計，不使用時可完全收納，維持空間整體感的純粹與一致。梳妝台上方懸掛一盞精緻水晶燈飾，為日常妝點增添儀式感與優雅氣息。相較之下，兒子房則跳脫主空間的新古典語彙，以現代風格打造更符合個人性格與使用需求的生活場域。



小編的最愛

開放式餐廳以模擬羅馬柱的線板細節作為設計亮點，搭配築檯燈柔和點綴，巧妙引入歐洲貴族宴會廳的經典意象。軟裝櫃體延續白色基底搭配金色線板，營造純淨且尊貴的視覺層次，最後以一面大尺幅金色鑲邊鏡面收尾，不僅拉伸空間感，更完整升級整體的宴會氛圍，展現優雅而華麗的格調。

趙玲室內設計有限公司／趙玲、呂學宇

地址：桃園市中壢區文發路199號

電話：0953367218、03-2871567

Email：xdesign.ling@msa.hinet.net

網站：https://chaoling-interiordesign.com/

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>趙玲室內設計有限公司

立即聯絡>>>趙玲室內設計有限公司