在AI的深水區，我看見一種「非贏不可」的氣魄
這四個月，商周的辦公室變得很不一樣。
團隊從海選445件企業投稿開始，一路經過書審、決選，到最後封面故事的產出。記者們帶回來的不只是企業案例和數據，更是一個個關於「決心」的故事─那些CEO們如何在看不見終點的賽道上，為企業的下一個十年「搏命」。
讀完1992期《AI創新百強》的封面故事，我心裡不僅激動，更多的是一種終於看見地圖的踏實感。
為什麼商周要做這件事？
因為我們看見，台灣企業正在經歷一場「典範轉移」，但市場缺少一張清楚的地圖。坊間多數評比僅採書面審查、以數據排序
我們這次堅持用「雙層評選機制」，讓產官學評審深度對話，並參考國際標準，設計出「企業AI應用五等級」衡量表。
讓AI創新百強評選不只是一份榜單，也是一次對台灣AI國力的全面體檢。
我們希望讓企業清楚知道自己在哪個位置，下一步該往哪裡走。
你把AI當工具，還是當命脈？
讀完報導，讓我驚訝的是這個數字：約七成企業停在AI應用的第一、二級，約兩成進入第三級，不到一成進軍第四級。
這意味著什麼?
停在「淺水區」的企業，把AI當作省人力的工具。他們問的是：AI能幫我省下幾個人力？能產出幾篇文案？這叫「工具導入」，優化現有流程。這類應用很容易有感—報帳自動化、客服機器人，會讓人「用得很快樂」。
但，「太快樂，是個警訊。」
因為當核心產品和商業模式沒有改變，再高的生產力也難以影響大局。就像現在零售業很會用AI生成行銷素材，這做得再好，也難敵AI代理人購物對官網流量帶來的衝擊。
進入「深水區」的企業，問的是：如果我不做，十年後我的企業還在不在？
他們把AI當作手術刀，切開舊流程，重塑核心競爭力。這條路很痛—涉及跨部門流程重塑時，企業營運會呈現J型曲線，短期先衰退，才看到指數型躍升。
就像Google台灣前董事總經理簡立峰所說：「這是彎道超車的唯一機會。」
全球數據更驚人：95%企業未能在AI投入中收到回報，42%企業在2025年放棄大部分AI專案。
這些數字背後，藏著一個關鍵分水嶺：領導者的決心，能否撐過J型曲線的低谷。
真正的分水嶺：領導者的決心勝過投報率
在這次百強企業身上，我們看到一個明確的共通點：領導者親自跳下去。
鴻海董事長劉揚偉，不是坐在辦公室聽匯報，而是全公司第一個跳下去玩ChatGPT的人。2023年農曆年剛過完，他開工第一件事，就是要公司每個人都去試一試。當CEO帶頭感受被科技翻轉的震撼，整台大車才會真正轉向。
鴻海資訊長張國欽說：「高階主管重視，我們集體就很重視。」漸漸的，AI對大家不再是陌生名詞，團隊也會在無形中開始思考，如何將AI融入工作。
李長榮化工更是傳產拚AI的經典案例。這家老化工廠面對的挑戰，遠比電子業艱難：化工廠有高壓氣體與易燃液體，一旦失誤不是良率下降，而是火災、甚至爆炸。但在李謀偉大力推動下，他們不只導入AI，還投資成立獨立軟體公司Ontonicslab（昂鋐科創），用股權模式搶頂尖人才。
李謀偉的邏輯很清楚：「如果只算ROI，不會做這些事；但如果你算的是未來，就非做不可。」
而在組織內部的文化紮根上，我們也看見不同的高度。中信金控追求的是數據對齊，他們要把資深理財顧問（RM）二十年的大腦直覺，轉化為AI的養分，讓資淺同仁一進公司，就能擁有專家的視角。
這跟台積電很像，台積電早在十幾年前就要求全公司尋找機器學習的應用場景，這就是把AI內化成組織的血液，這才是深水區企業的做法：不只用AI，更要讓AI長出公司的DNA。
在這個階段，企業領導者決心比投報率更重要。CEO相不相信這件事對未來有幫助，這個是everything（一切）。
台灣的新機會：從零件製造到系統賦能者
過去我們總擔心台灣「硬體強、軟體弱」。但這次我看見台灣產業群體的爆發力。
國科會主委吳誠文說：「台灣最強的吸引力，在於我們具備把成千上萬個零件，整合成世界級複雜系統的能力。」這不是單一企業的功勞，而是整群供應鏈的進化。
就像馬斯克的SpaceX星鏈計畫，背後絕大多數供應鏈都是台灣廠商；我們的福衛八號衛星，關鍵零組件也有84％是台灣自主設計。
甚至在醫療領域，由台大前校長楊泮池領軍的「台灣健康網路平台」，後端也是由緯創這樣的硬體大廠在支持。
當我們的製造優勢補上AI這個神經系統後，台灣就不只是代工基地，我們正在轉型成為全球最重要的「AI系統賦能者」。
英國《觀察家報》的全球AI指數顯示，台灣從2024年第21名躍升至第16名。更關鍵的是，資深數據科學家懷特的評論：「台灣不甘於只做當下的代工，更在投資下一代的技術主權。」
這才是台灣的真正機會：用五十年累積的硬實力，在AI時代找到新定位。
這期封面，是商周團隊這四個月來，送給正在焦慮、正在轉型的你，最真誠的一份答案。
讀完所有故事，我最想跟大家分享的是：「不要被短期的ROI困住手腳。」
AI的先行者們，一開始都沒有完美的計畫，但他們都有「非我不可」的決心。
試著像他們一樣，先跳進深水區。當你真正開始解決最難的痛點時，你才會看見那個前所未見的藍海。
謝謝這群百強企業，你們用實踐證明：台灣企業不只能做最好的零件，更能成為定義未來場景的主人。
面對AI，最可怕的不是投錯標的，而是你依然選擇站在岸上觀察。
《商業周刊》1992期 AI創新百強：https://bwnet.pse.is/8laznx
