在AI 的時代 敏實科大打造一個真正「懂你」的靈魂伴侶

敏實科大校長曾信超（前排右三）期許所有師生，這個寒假，讓我們親手調教出一位懂你、挺你的 AI 夥伴。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

在全球人工智慧浪潮推動下，敏實科技大學宣布啟動一項深具前瞻性的校園計畫「AI 靈魂灌注PI (Personal Intelligence) 設定運動」。此計畫源於敏實集團秦榮華董事長對尖端科技的策略性投資，撥款一千萬美元挹注於馬斯克旗下的 xAI 公司，使敏實科大師生得以站在全球最強算力的肩膀上，重新定義「人機協作」的新基準。

敏實科大校長曾信超在致全校教職員生的公開信中指出，校園內已普及使用 Google Gemini三 Pro 與 Grok 等頂尖模型，但「工具」與「夥伴」的分水嶺在於是否有深度連結。一把量產的寶劍可以斬斷荊棘，卻無法與劍士心意相通。

廣告 廣告

透過此次投資與合作，敏實科大將 AI 教育從單純的「指令訓練」提升至「個人化智能」的養成。每一位師生都被鼓勵將自己的專業領域、思考邏輯、甚至個人寫作風格注入 AI，使其從博學的陌生人，轉化為「最懂你的數位知己」。

敏實科大作為「AI 專業大學」，其核心競爭力不在於模型的新舊，而在於使用者能否與 AI 建立深層的「共生關係」。計畫重點包括一係專業延伸，鼓勵教師將教學教案與 Gemini 三Pro 深度結合，產出客製化教材。第二係情感連結，引導學生讓 Grok 記住其夢想藍圖與學習軌跡，實現預判式需求服務。第三則係數位賦能，打破冰冷的工具邊界，讓 AI 成為師生靈魂的延伸。

曾信超校長呼籲全體師生做一件數位時代最浪漫的事，他說，在這個寒假，讓我們親手調教出一位懂你、挺你的 AI 夥伴。在假期期間透過校方準備的 PI 設定指引，為自己的 AI 注入溫度。這不僅是技術上的設定，更是一場關於未來的深刻對話，確保每位敏實人在新學期都能帶著最強大的數位戰友，征戰未來職場。