在COP30公開決裂？高爾指控比爾蓋茲：因「川普恐懼症」不再關心氣候
曾是全球氣候運動的兩大旗手，如今卻在COP30峰會上公開決裂！前美國副總統高爾為何重砲抨擊比爾蓋茲降低氣候優先層級的主張？
向來關注氣候變遷的美國前副總統高爾（Al Gore），巴西當地時間11月12日現身聯合國第30屆氣候峰會現場（COP30），但此次他不只倡議長期關注的減緩溫室氣體排放，更把砲口對準微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）。
戰友情變調！比爾蓋茲竟稱氣候危機可緩緩
過去比爾蓋茲和高爾曾是氣候議題的戰友，但近期比爾蓋茲卻公開主張將氣候危機在全球議程的優先順序降低，轉而更關心健康議題，在世界引起軒然大波。高爾不諱言，「比爾蓋茲再次放緩氣候行動的這種想法，我所認識和尊敬的每一位氣候科學家都舉手表示，『他到底在想什麼？』」
「是的，現任美國總統喜歡這個，這可能就是比爾蓋茲所追求的，」高爾略帶嘲諷的語氣說。
川普上任後，先是率領美國退出《巴黎協定》，而後又大力發展會加劇全球暖化的化石燃料，並解僱不少聯邦政府旗下研究單位的氣候科學家，更在9月的聯合國大會上疾呼「氣候變遷根本就是場騙局」。
高爾發現，當川普重返白宮後，比爾蓋茲也跟進解僱他旗下大部份的氣候工作團隊，然後走進白宮，對川普所做的一切大力讚揚，接著在COP30前夕發表一系列聲明，讓所有真正關心氣候危機的人都十分困惑。
高爾重砲質疑：蓋茲是怕被川普「霸凌」嗎？
《衛報》（The Guardian）指出，許多美國大型企業負責人都害怕，如果跟川普意見相左會遭到報復。「可能比爾蓋茲很擔心川普會像霸凌其他超級富豪一樣霸凌他。看起來他確實很害怕川普，」高爾再次話中帶刺，把矛頭指向比爾蓋茲。
當比爾蓋茲表態降低對氣候危機的重視時，川普還在社群媒體上以讚揚口吻回應。
高爾認為，比爾蓋茲這種在氣候和健康間二選一的觀點，幾乎已被相關領域的每一位科學家否定，世界衛生組織（WHO）也早就表明，氣候是人類的頭號健康殺手。
特別是在比爾蓋茲發明聲明的同一天，權威醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）才發表一項最新報告，指出如果不加速氣候行動，就會帶來更可怕的健康後果，顯示比爾蓋茲在氣候與健康間二選一的做法，並無學界研究支撐。
事實上，高爾本次現身COP30的主要目的，是推廣他的「氣候追蹤計畫」，該計畫正在繪製造成全球暖化的排放物，以及導致健康問題的空氣汙染地圖。
展現氣候追蹤利器，高爾用數據擊碎悲觀論
高爾表示，這些工具和模型，將會幫助控制溫室氣體排放、降低汙染，「有些人認為我們沒有政治意願推行該計畫，「但我喜歡告訴大家，政治意願就像是再生能源。」意思是，只要民意、社會壓力或領導者的態度改變，政治意願就能再次出現，不該把它視為無法克服的障礙。
為了推動該計畫，高爾向參與COP30的各國代表展示一張張「恐怖幻燈片」，顯示各國因全球暖化而惡化的災難圖像，「任由這種狀況持續下去，簡直是瘋狂的。」
講這句話時，高爾還提高聲音，表達他的沮喪與憤怒。這些照片包含越南、牙買加、巴西、菲律賓、美國面臨暴雨、颶風的圖像，「我們到底還要袖手旁觀多久？還要繼續坐視不管，任由全球氣溫一直上升？」他不解問道。
但他並非全然悲觀。他強調，每一屆COP的成就往往是累積性的，COP的存在，就是讓永續革命如今能進入快車道的主要原因之一，而且愈來愈多國家意識到這就是未來。
包括在美國，對憂心氣候變遷人士者而言，如今猶如漫漫長夜，但在夜的盡頭，卻也有熠熠繁星在天空閃耀。高爾開心的是，愈來愈多美國年輕人認為控制碳排、減緩升溫是重要的事，不少共和黨議員也開始在優先事項上與川普公然唱反調。
高爾在COP30上不僅揭露政治對氣候行動的滲透與阻礙，也為未來點燃希望。面對億萬富翁的退縮和總統的霸權，他堅信全球的永續革命已入快車道，且「政治意願就像再生能源」——只要人民持續發聲、青年世代覺醒，這股改變的力量就能不斷湧現。他的行動證明，氣候勇士絕不會消極袖手旁觀。
