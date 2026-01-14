在Google Map挖到的冬山寶藏店！大份量胡椒魚配豬油拌飯，簡單卻讓人回味無窮

宜蘭冬山｜小薰家 烤魚

是的，我在google map搜尋到這家烤魚，看評價聽說很好吃，因此午餐就決定是他了！烤魚需要提前半小時或一小時預訂，畢竟烤魚需要時間，因此出發前就先訂好，到店直接開吃。

看起來是賣簡單飯麵料理的小店，竟然有餐廳比較常見的招牌烤魚，而且價格算平價，魚也很大隻，四個人吃也很夠，敢吃辣的建議點胡椒魚，不敢吃辣的可以點醬烤魚喔。

宜蘭冬山｜小薰家 烤魚

宜蘭冬山｜小薰家 烤魚

不知道是我遲鈍還是最近宜蘭真的很流行烤魚？近期幾次來發現新開了好幾家烤魚店。

宜蘭冬山｜小薰家 烤魚

看起來真的就是樸實無華的小吃店，在這裡能吃到烤魚也很驚喜。

廣告 廣告

宜蘭冬山｜小薰家 烤魚

MENU

除了簡單飯麵提供以外還有小菜，剩下就是烤魚了。

宜蘭冬山｜小薰家 烤魚

宜蘭冬山｜小薰家 烤魚

宜蘭冬山｜小薰家 烤魚

我們到的時間已經是下午一點多了，店內沒有太多用餐人潮。

宜蘭冬山｜小薰家 烤魚

招牌胡椒魚/醬烤魚 只要450元，真的不算貴啊。

宜蘭冬山｜小薰家 烤魚

招牌胡椒魚

直接給我們一大一小兩條烤魚，這樣450元很可以欸，烤的很酥脆，胡椒香氣也很濃郁，鹹香夠味。

宜蘭冬山｜小薰家 烤魚

外酥裡嫩還很多汁，鮮甜肥美，真的很可以，給推。

宜蘭冬山｜小薰家 烤魚

滷味拼盤

除了烤魚以外的料理其實就中規中矩 普普通通，以下就不多做介紹了。

宜蘭冬山｜小薰家 烤魚

燙青菜

宜蘭冬山｜小薰家 烤魚

沙茶麵

宜蘭冬山｜小薰家 烤魚

餛飩乾麵

宜蘭冬山｜小薰家 烤魚

豬油拌飯

宜蘭冬山｜小薰家 烤魚

小薰家 烤魚

地址：宜蘭縣冬山鄉冬山路一段1078號

電話：039 591036

時間：平日 11:00–14:00、16:30–20:00｜假日 11:00–20:00｜每週一公休

官網：Facebook

文章來源：Mika出走美食日誌