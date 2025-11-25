圭賢親長頸鹿畫面太衝擊！《三傻遊肯亞》爆笑預告曝光 李秀根、殷志源全程崩潰

《三傻遊肯亞》終於成行。（翻攝Netflix）

終於等到這部下飯綜藝《三傻遊肯亞》了！想當初六年前，圭賢、李秀根、殷志源在《新西遊記7》約定好，要去肯亞的「長頸鹿飯店」拍攝番外篇，好不容易熬過漫漫長日，終於在今年5月成行。

而且這次規模加大，居然是在Netflix上線，這下笑到肚子疼的人更多了，光是預告「圭賢和長頸鹿舌吻」、「三人被河馬野豬嚇個半死」，就夠大家笑到噴淚，真不曉得《三傻遊肯亞》在11月25日首播之後，會捧腹到什麼程度？

殷志源的「長頸鹿恐懼症」

《三傻遊肯亞》的由來要追溯到2019年播出的《新西遊記7》，當時圭賢在遊戲中獲勝，抽中「肯亞長頸鹿飯店住宿券」作為獎勵，由於當下他與李秀根、殷志源在同一組玩遊戲，因此按照規定必須三人一起同行。

只可惜後來由於新冠疫情爆發，讓這個計畫一延再延，幾乎快被認為「流產」了，沒想到時隔六年之後，羅䁐錫PD居然還記得這個節目，跟製作組秘密推進，並且在今年5月終於帶領團隊，前往肯亞進行為期一週的拍攝。

由於圭賢、李秀根、殷志源是《新西遊記》系列中，最會抱怨、最愛吵又最無厘頭的三人，觀眾莫不期待他們在非洲草原上，鬧得不可開交。

再加上殷志源有「長頸鹿恐懼症」，在去肯亞之前多次強調「長頸鹿是殘暴動物」，只因為看到YouTube有長頸鹿「含著」人頭的影片，就以為長頸鹿會攻擊人類。

事實上是長頸鹿飯店招徠顧客的噱頭，當客人在飯店用餐時，會有長頸鹿把頭從窗戶伸進來一起吃食物，甚至張大嘴含著人類的頭，純粹是搏眼球影像，但足以嚇到殷志源。

他甚至找出更多長頸鹿「用後腿就可以踢死獅子」，或者脖子一甩就可以「讓人飛出去」的影片，以資證明牠們會攻擊人類，更搞笑的是，殷志源還說：「幸好長頸鹿是草食性動物，否則人類會被牠們吃光光！」講的大家哭笑不得。

但據製作組透露，這次的肯亞之旅拍攝過程「相當快樂」，大家都沉浸於肯亞草原、以及長頸鹿保護區等自然奇觀，而且殷志源也對長頸鹿大改觀，回韓國之後居然在推特大讚「長頸鹿很善良」，到底三人在肯亞發生了什麼事？

三人爆笑一籮筐。（翻攝Netflix）

圭賢和長頸鹿「舌吻」還拉絲

《三傻遊肯亞》已經推出兩支預告，第一支最後影像相當駭人，竟瞧見圭賢貢獻出道以來「最大尺度演出」——與長頸鹿舌吻並牽絲，看得許多粉絲驚聲尖叫。

但仔細看的話，應該會瞧見圭賢口中含著一根零食，像是要餵給長頸鹿吃，但乍看的確很像在舌吻，尤其長頸鹿口水黏液又多，一咬住零食馬上黏液大噴發，在圭賢的嘴巴牽絲到誇張地步，難怪震驚到每一個人。

據了解，由於肯亞的長頸鹿飯店正在裝修無法入住，因此沒法讓觀眾看到「長頸鹿把頭伸進飯店」的畫面，於是李秀根突發奇想，應該要換成他們三人把頭伸進長頸鹿住的地方。

果不其然，羅PD幫忙說到做到，而圭賢恐怕是在三人遊戲中的輸家，只好犧牲「捐出嘴巴」餵食長頸鹿，結果製造出最衝擊的一幕，只能說李秀根真是天生綜藝人，虧他想得出這個吸睛點子，實在有夠強。

圭賢和長頸鹿「舌吻」影片：

玩輸遭剃頭、被河馬野豬嚇壞

但遊戲玩輸的人豈止圭賢一個，李秀根也是犧牲者之一。

從他出國前一顆正常的頭髮，到預告裡兩邊的頭髮被剃掉，看來這次去肯亞，三人玩遊戲的賭注都非常大，堪稱整人整到最高點，完全承襲了《新西遊記》的傳統。

而且預告的爆笑旁白，似乎也出自李秀根，該旁白以裝腔作勢的韓語、英語混雜語調介紹三人，說「壽根是最老的崽子，很矮」、「志源是初丁（小學生）崽子，很愛生氣」、「圭賢是忙內（年紀最小）崽子，很悲觀」，每個都一語中的三人的特徵，讓人馬上笑出聲來。

雖然預告才短短兩分四十秒左右，除了以上片段之外，還出現「三人為分組吵架」、「玩象鼻子游戲撞頭」、「眾人被野豬河馬嚇癱」等名場面，尤其最後李秀根把肚皮當拍板喊cut的畫面，更是笑到人噴飯，實在太期待《三傻遊肯亞》正式播出了。

僅希望已經休息超過四年的《新西遊記》系列第九季，也能跟著推出，別再讓望穿秋水的觀眾繼續等下去了。

《三傻遊肯亞》正式預告：

