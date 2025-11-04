地上型停車場有風險？ 網友憂颱風成災 真實優缺點曝光

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

多數人買房時，除了地段、格局之外，車位的位置也是重要考量之一。近日，有網友發文表示，自己看中的新建案採用「往上蓋」的地上型停車場設計，讓他好奇這樣的結構在颱風或豪雨時車子停放在地上型的停車場時是否會遭殃，並附上實際照片詢問：「這種結構在颱風或大雨時會不會有風險？」貼文一出，立刻掀起熱烈討論。

原PO指出，他觀察到商場多採地上型停車場設計，但住宅較少見，優點可能是通風良好，不過他擔心若遇上颱風或豪雨，「整個停車場可能都遭殃」。許多網友隨即留言回應，有人認為「地下停車場才容易淹水」、「地上型反而比較安全」，也有人笑稱：「地下會活埋，地上會潑水，選自己喜歡的。」

也有網友從結構角度分析，指出地上型停車場施工成本通常比地下室低，且採光、通風與逃生動線更佳，但缺點是「浪費空間、落塵多、動物容易跑進來」，還有人分享親身經驗：「我們家地上二樓是停車場，貓、鳥、老鼠都看過。」

「地上型停車場」的設計確實有其優缺點，不過關鍵仍在於建商結構規劃與後續維護品質。面對不同居住需求與預算條件，購屋族也可依自身生活習慣選擇最適合的方案。

