地下室傳腐臭...教授一家4口竟遭「馬鈴薯」滅門！8歲女童目睹現場

國際中心／陳佳鈴報導

廚房中再平凡不過的「馬鈴薯」，竟成了殺人兇手。（示意圖／PIXABAY）

俄羅斯韃靼斯坦共和國（Tatarstan）曾發生一起令人心碎且不可思議的駭人悲劇！一名 8 歲女童在家中地下室赫然發現父母、哥哥及外婆等 4 名至親全部喪命，而奪走這家人性命的殺手，竟是廚房中再平凡不過的「馬鈴薯」。

根據外媒報導，這起發生在拉伊舍沃鎮（Laishevo）的慘劇宛如驚悚片情節。一開始是42 歲的法學教授米哈伊爾（Mikhail Chelyshev）獨自進入地下室，卻遲遲未上樓；他的妻子安娜斯塔西亞（Anastasia）擔憂下樓查看，也跟著失蹤。

隨後，18 歲的長子喬治（Georgy）進入地下室尋找雙親，同樣一去不回。68 歲的外婆伊拉伊達（Iraida）驚覺異狀，先是向鄰居求助，但在鄰居趕到前，她情急下樓查看，不幸成為第四名受害者。最終，年僅 8 歲的小女兒因最後一位死者未關門讓氣體稍作消散，才倖免於難，卻也親眼目睹全家滅門的慘狀。

當馬鈴薯在密閉且通風不良的空間（如地下室）嚴重腐爛時，會釋放出高濃度的有毒氣體。人體一旦吸入，會迅速影響神經系統。（圖／資料照）

調查人員證實，這家人全部死於「氣體中毒」。專家指出，馬鈴薯含有「糖苷生物鹼」（glycoalkaloids，如龍葵鹼），原本是植物防禦害蟲的天然毒素。

當馬鈴薯在密閉且通風不良的空間（如地下室）嚴重腐爛時，會釋放出高濃度的有毒氣體。人體一旦吸入，會迅速影響神經系統，導致身體虛弱、意識混亂，甚至在短時間內因窒息或中毒身亡。

雖然馬鈴薯中毒案例極為罕見，但密西根州立大學專家仍提出重要警示，提醒民眾保存根莖類作物時須注意，若發現馬鈴薯發綠、長出芽眼或有任何腐爛跡象，應立即整袋丟棄，切勿切除後繼續食用。若放置處已有腐爛情形，除了清立刻清理，必須徹底通風並清潔空間，避免毒素殘留。

