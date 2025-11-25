地下室店面成新寵？專家：投報率13% 8年即可回本

地下室租買行情大約是一樓的半價或更低，對餐飲業、健身房，大型零售店而言，屬於相對低成本的投資。取自Pexels



新北市店面竟然一坪不到3萬元？根據最新實價登錄，位於土城區學府路一段的地下室店面，9月交易8925萬元，共約3075坪、每坪僅2.9萬元，屬於低價高效的大坪數地下室，該物件不含土地面積，新法人房東以無貸款方式購入，目前由連鎖健身房承租，回顧租賃資料，該店面於2016年有租賃紀錄，當時每月租金88萬元，且備註自2025年5月起，租金提升至每月99萬元，換算租金投報率高達13.3%，若有企業穩定承租，新房東大約8年的時間就能回本。

台灣房屋集團趨勢中心觀察雙北的地下室店面交易，其中交易總金額最高的為台北市中山區南京東路一段的一、二樓帶地下一樓店面，總價2.5億元，目前由連鎖餐飲集團旗下三個品牌經營中；而位於新北市新店區寶中路純地下室物件，今年交易總價3720萬元，地下室作為個人出租倉庫租用。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，地下室租買行情大約是一樓的半價甚至更低，對店面經營或置產者而言，屬於相對低成本的投資，餐飲業、健身房，大型零售店、傢俱行等店家，需要較大面積的營業空間，在成本考量下，租用有二樓或地下室的店面更具性價比，也是地下室大店面常見的產業類別。

張旭嵐指出，若為純地下室店面，因無採光、招牌能見度低，攬客效益較低，適合經營的產業因而受限，通常屬於消費目的性高的業種，如健身房、超市或無須過路客的企業辦公室，對於中小型企業規劃辦公室自用，不僅投入成本低，也屬高收益型的置產選擇。

第一建經研究中心副理張菱育提醒，在購買或承租地下室店面之前，需先釐清用途、消防條件與實際是否能辦理營業登記等，包括注意採光通風和消防逃生問題，有無符合法規的開業條件，並確認排煙、增設逃生口是否可行，且確認地下室的使用執照用途，若用途為防空避難室，則不可作為營業場所；住宅區內，會有樓層、面積及出入口的規範限制。

