「地下室要綠意！」前助理念自傷控霸凌 立委劉書彬否認：被資遣造成、澆花維護環境天經地義

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導

民眾黨立委劉書彬近日捲入職場霸凌風波。其前助理邱子安昨（18）日發出長文指控，痛訴在職期間遭受劉書彬「無差別職場霸凌」，內容涉及言語羞辱、無理的工作要求，甚至導致其身心受創出現自傷行為，憤而要求劉辭職負責。對此，劉書彬今（19）日現身立法院時態度強硬，除否認霸凌與知悉自傷情事外，更反指這是「前助理因為是被資遣造成的原因」，並強調辦公室管理有其風格，隨後以不予回應結束訪問。

面對前屬下的嚴厲「霸凌」指控，劉書彬表示「沒有辦法一時間講清楚」。（圖／方炳超攝）

這起爭議源於邱子安在社群平台上的毀滅式爆料。目前已轉任同黨立委張啓楷辦公室的邱子安指出，劉書彬是一位「目中無人、自我中心」的主管，常以貶低、折磨下屬為樂。指控內容鉅細靡遺，包括干預司機行車路線、要求助理撤回連署書，甚至要求女性同仁在生理期不適的情況下，仍需配合至議場排隊。邱子安更透露，自己曾因壓力過大而有自傷行為，直言「劉書彬應該離開立法委員的職位」。

面對前屬下的嚴厲「霸凌」指控，劉書彬今日在立法院國是論壇後遭到媒體包圍。她首先定調此事「沒有辦法一時間講清楚」，並形容這是件「很奇怪的事情」。對於前助理的憤怒，她直言：「前助理因為是被資遣造成的原因」，所以沒辦法多做說明，「因為他自己有自己的想法，每個人都有自己言論自由。」

當媒體追問是否知情助理曾因壓力大而自傷？是因為不合意才離開彼此嗎？劉書彬簡短回應「沒有」，並反問記者：「你們說的這位是誰你們知道嗎？他那時候感受到說不舒服，我們也沒有想到有這樣的情形。」

至於被指控對「澆花」等瑣事吹毛求疵，劉書彬表示對於指控不予置評，但強調「每每個人辦公室管理有自己的風格」，「例如澆花，我認為植物非常重要，我去澆花，助理有協助，但是沒有我自己澆，我不想造成人家困擾。」她進一步解釋，因為辦公室位於地下室較為陰暗，「澆花增加綠意不是很好的事情嗎？」她認為若助理沒做，她就自己動手，這是「很天經地義的事情」。

訪問尾聲，媒體試圖追問她是否感到委屈、或認為遭前助理抹黑、會不會認為自己太嚴厲？劉書彬僅拋下一句「不講了」、「我不予回應喔」、「等等政黨有聯合活動」，隨即轉身快步離去。

