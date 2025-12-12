地下室變「雅房」？高雄老翁寄生廢棄車位2年 屋主賣房才驚見住客

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

高雄市新興區近日傳出離奇的「寄生車位」事件。一名71歲郭姓男子因房屋遭法拍、無處落腳，竟悄悄回到過去擔任管理員的舊大樓，把地下室一處幾乎廢棄的機械車位改造成「私人雅房」，還擺上床鋪、衣物與電扇，並私接大樓公共水電，據稱一住就是2、3年，情況曝光後引發討論。

郭男原本任職於復橫一路一處大樓，房屋遭法拍後離開。沒想到半年多後，現任屋主要求返還房屋時，他因無家可歸，竟萌生「住在地下室」的念頭，偷偷搬回大樓，把長期無人使用的車位當成落腳處。

現任屋主魯姓女子因長年旅居國外，近期委託仲介售屋時，意外發現郭男「長期寄居」車位，震驚之餘認為財產權被侵害，加上對方擅自使用公共水電恐涉不法，因此向警方報案。

新興分局中正三路派出所10日接報後前往查看，確認郭男確實在地下室長期居住，遂依《侵入住宅罪》將他帶回偵訊，並報請高雄地檢署偵辦。

未料隔日（11日）住戶又通報郭男仍未離開，警方第二度將他依現行犯逮捕，並協助管委會清空其物品，以保障住戶安全與權益。警方也表示，後續將通報社政單位介入協助，盼能為郭男找到合適的安置處所。

