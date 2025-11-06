地下賭場藏信義區大樓！ 扣千萬賭資.逮上萬粉女網紅

台北市 / 綜合報導

台北信義區一個住商大樓的地下室，非法經營德州撲克賭場！警方逮捕負責人、荷官以及賭客10人，結果發現，賭客當中有一名女網紅小有名氣擁有上萬名粉絲，也會在社群分享玩德州撲克的影片，如今涉嫌非法賭博被移送偵辦。

警方說：「好啦先不要自己講話了好不好，先不要講。」牌桌上的賭客，你看看我我看看你，誰也沒想到居然會被警方逮個正著，警方說：「8萬，8萬4，8萬4加8千，9萬2。」警方仔細清點籌碼，事發就在台北市信義區一處大樓地下室，警方獲報這裡疑似作為私人招待所，更非法經營職業賭場，警方到場發現這地下室，裝潢氣派別有洞天，櫃檯後方排列兩排洋酒，牌桌上更發現這名網紅。

主持人說：「第一把就all in。」留著短髮齊劉海的陳姓網紅，在社群上擁有萬名粉絲，她常常分享自己玩德州撲克的片段，更發文說找到熱愛的興趣，並發展成事業真的很幸福，陳姓網紅面對鏡頭比出剪刀手，只見牌桌上滿是撲克牌以及籌碼，社群上更po出多張合照，背景都是國際德州撲克發展協會的看板，如今涉嫌在非法場所賭博被警方依法逮捕。

北市警信義分局福德街派出所所長林羿淳說：「一舉破獲職業德州撲克賭場，現場查獲負責人，荷官，賭客等10人，另查扣現金賭資3萬餘元，籌碼賭資2千多萬餘元。」根據了解，鍾姓招待所負責人，將包廂出租給楊姓男子，經營德州撲克賭場，警方訊後，將4名經營人員依刑法賭博罪移送，6名賭客包括陳姓網紅則依社維法裁處。

