地下賭盤民調柯志恩慘輸？高雄綠4人回應了 質疑有鼓勵賭博之嫌

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

民進黨高雄市長初選競爭激烈，傳出地下賭盤已進行民調，其中，賴瑞隆民調第一，排第二的邱議瑩小輸賴1.7個百分點，許智傑民調第三，林岱樺位居第四，但4位民調均高於國民黨對手柯志恩。對此，四位角逐高雄市長提名的綠委今（8）日都回應了，強調最後一定要團結，共同為高雄努力。

有意爭取高雄市長提名的包括民進黨立委林岱樺（左起）、賴瑞隆、邱議瑩、許智傑。（資料照）

根據《上報》報導， 若民進黨4位爭取提名者分別對上柯志恩，賴瑞隆支持度為47.7％，大勝柯志恩的33.0%；邱議瑩支持度為46.0％，贏過柯志恩的32.8％；許智傑為41.2％，勝過柯志恩36.0％；林岱樺則為39.1％，贏過柯志恩的30.3％。

賴瑞隆回應，對於最新民調，感謝高雄鄉親長期以來的支持與鼓勵。未來，他將持續努力以穩健的步伐推動城市建設與地方發展，讓高雄成為更宜居家園、更有競爭力的城市；「延續高雄的榮耀，讓高雄更好」，是不變的目標。

邱議瑩今早受訪表示，民調數字只是參考，他們會根據數字調整策略，相信每位同志在初選期間會努力往前，無論現在她的民調領先柯志恩多少，或小輸給賴瑞隆，這都是激勵他們更加往前的動力，她會持續努力達到最後終點，獲得最後的勝利。

至於民調認為黨內最後會由賴瑞隆與邱議瑩對決，她說，這個不方便評論，近期在基層拜訪上，市民給她很多加油與鼓勵，她也希望自己能拔得頭籌，贏得初選的勝利，但不管誰出線，還是希望大家能團結在一起，共同為高雄努力。

許智傑表示，近兩個月來，不論是比較知名的民調公司還是內參民調，他都保持第二且差距在誤差範圍內，雖然他大步的起步最晚，但上升最快，最後兩個月他會持續推出南高屏大生活圈的遠見政策以及最重視且勤跑基層的行動，最後代表民進黨，並和大家一起團結，一起努力，一起勝利。

林岱樺說，各種花式民調千奇百怪，大家看看開心就好。只是這份所謂的「地下賭盤民調」，既沒有標示執行和委託單位，而且有鼓勵賭博之嫌，希望公眾人物可以多提倡健康的休閒活動，不要鼓動賭博的風氣。高雄市警局也應該重視這則報導，追查地下賭盤是否有涉及聚賭與詐騙的嫌疑？

