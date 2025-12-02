（圖：劉祐龍攝影）

地下賭盤為何老是失準？大罷免早已給答案 台南市長初選出現操作「盤勢背離」賭盤





民進黨台南市長初選進入最後關鍵階段，公開民調呈現陳亭妃在多份調查中持續領先，不論對上同黨立委林俊憲，或面對國民黨立委謝龍介，都展現高度穩定的勝選能力。然而，近期卻有報導指出地下賭盤盤勢與民調走向不同，甚至出現「提前封盤」的離譜現象，引發地方議論。





但若回顧今年「大罷免案」的全國性賭盤失準，這種操作其實已不是第一次出現，更凸顯地下賭盤已經是可以被操作來影響盤面的手段。

地方人士表示，今年罷免案期間，賭盤從農曆年後開出「至少5席被罷免」，一路被炒到「可能高達8席」，不少賭客認為情勢已成定局，紛紛押下大筆賭金。然而開票結果完全意料之外，沒有任何一席被罷免成功。許多曾重押「會過關」的賭客損失慘重，而僅有少數押「不會被罷免」的賭客因為下注管道有限，反而意外成為最大贏家。





罷免案的巨大落差，證明了賭盤反映的往往不是民意，而是情報偏差、甚至可能是為了帶風向的盤勢操作。組頭為避免風險，常會調整賠率、限制賭金，甚至封盤，這些做法與真正的投票率、選民結構毫無關聯。





如今台南初選再次出現「民調一路穩定、賭盤卻反向思考」的報導，與罷免案如出一轍。民調結果有樣本、方法、透明度可供檢驗，但賭盤背後的資訊來源、影響因素、風險考量，常常混雜著情緒與傳聞，甚至有人指出，部分盤勢的變動更像是賭客之間的心理競賽，而非選民意向的反映。





值得注意的是，多家媒體公布的民調趨勢並不相互矛盾。從今年以來的 TVBS 民調、地方媒體委託調查，到坊間流傳的多份民間民調，其結果皆指向同一方向：在對決國民黨謝龍介時，陳亭妃始終保持穩定領先，差距更有擴大趨勢；相較之下，若改由林俊憲出戰，台南選情將瞬間陷入五五波的高風險局面。





地方人士指出，罷免案的例子已經證明，把選情交給地下賭盤判斷，只會產生誤解與錯誤預期。對初選選民而言，能檢驗、能追溯、能對比的方法仍然是公開民調，而非非法賭注的金額流向。





地方人士指出，面對藍白合作日益固定化、2026戰局勢必更加艱困，基層輿論普遍認為，台南不能用賭的、不能靠運氣，更不能被不透明的地下盤勢左右。最終決定勝負的，不是賭客，而是真正的選民。