地下道逆向撞挽手夫妻…隨機攻擊畫面曝！丈夫浴血咒：死也要找你索命

記者簡榮良／高雄報導

欺人太甚！昨日（1/30）下午16時許，高雄楠梓區一處地下道發生車禍，55歲馬男騎的電動自行車逆向衝撞走在人行道上的挽手夫妻，聽聞丈夫要報警，馬男理智線秒斷，不斷朝對方頭部狂捶，想置人於死，連女子也不放過，所幸21歲男大生見義勇為上前壓制馬男，僵持到警方到場接手。林男莫名其妙挨一頓揍，滿身血指著馬男鼻頭罵：「我死也要找你索命」。然而，馬男依照SOP原地裝死，眼睛閉閉，原來這已不是第一次鬧事。馬男身份被起底，是當地頭痛人物，過去就曾拿磚塊作勢攻擊人，但礙於告他沒錢賠償，家人也拿他沒輒，居民只能摸摸鼻子自認倒楣。

廣告 廣告

55歲馬男騎的電動自行車逆向衝撞走在人行道上的挽手夫妻，聽聞丈夫要報警，馬男理智線秒斷，不斷朝對方頭部狂捶，想置人於死。（圖／翻攝自Threads @worthless0309）

警方十萬火急抵達車禍現場，馬男被21歲簡姓男大生壓制在地，林男全身浴血，哀嚎聲交雜，場面十分混亂，支援警力相繼抵達，因為獲報內容指稱這裡發生逆向撞行人事故，且駕駛出現攻擊傾向，直覺非死即傷。

這起車禍發生在昨日（1/30）下午16時許，楠梓區惠民捷道往楠梓新路方向的地下道。經了解，55歲馬姓男子騎電動自行車逆向行駛於惠民捷道人行道上，不慎衝撞挽手夫妻，70歲林姓男子要報警，馬男聽到關鍵字理智線斷掉，徒手瘋狂毆打林男頭部，面對身材魁梧、失控的馬男，儘管林男五官早已被打腫、衣服沾染血漬，也無力反抗，只能用手護住頭部不斷挨打。

面對手無寸鐵的老夫妻已經滿臉血，馬男依舊對峙打算再出手，這時男大生見義勇為壓制馬男。（圖／翻攝自Threads @worthless0309）

很快的，男大生也成為受害者，被大手掐在牆上。（圖／翻攝自Threads @worthless0309）

林男64歲梁姓妻子見枕邊人生命垂危，肉身撲上前勸架也被大手甩開受傷，直到路過的21歲簡姓男大生上前勸阻，與馬男拉扯滿身傷，才成功將人鎖喉壓制在地。員警到場依傷害罪現行犯將馬男當場逮捕，將馬男移送橋頭地檢署偵辦，林男終於能大口吸氣，實在太氣憤，指著馬男鼻頭罵：「我死都要找你討命！」，直到警方勸說會主持公道，才甘願就醫。

林男實在太氣憤，指著馬男鼻頭罵：「我死都要找你討命！」。（圖／翻攝畫面）

然而眼尖的居民發現，馬男是當地頭痛人物，多次鬧上警局卻絲毫沒有悔意，狹路相逢就找人麻煩，去年10月無故拿磚頭作勢攻擊正要上班的民眾，警方到場，馬男戲精上身，躺在地上裝死說心臟痛。礙於告馬男沒錢賠償，家人也拿他沒輒，多數人只好摸摸鼻子自認倒楣；不過，這回隨機攻擊比過往更殘忍、更肆無忌憚，已經為地方治安敲響了一記警鐘。

剛還兇狠打人，見到警方躺地裝死。（圖／翻攝畫面）

不良行為，請勿模仿！

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

焚身畫面曝！抓綠鬣蜥…誤觸「1.2萬伏特高壓電」22歲男秒墜地燒破肉體

陳菊病倒12個月…請辭獲准繳回468萬！陳其邁「比1姿勢」回應了

震撼彈！議員初選…廝殺7搶4「他」突襲宣布退選 原因全說了

35年火雞肉飯名店…遭爆月休4天「沒勞健保、給奴隸薪」！業者出面喊冤

