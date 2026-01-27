地下錢莊涉勾結黑幫暴力討債合夥人 刑事局逮15嫌

（中央社記者黃麗芸台北27日電）嘉義市蔡姓男子和陳姓商人合夥經營地下錢莊，前者還找太陽聯盟星陽會長張姓男子負責暴力討債，就連陳男要拆夥也被暴力恐嚇。刑事局獲報循線追查，發動3波查緝行動，逮15嫌。

警政署刑事局今天發布破案新聞，偵查第四大隊第一隊長陳漢仁表示，日前接獲被害人報案，稱有重利、洗錢和恐嚇紀錄的49歲蔡男指揮黑幫小弟持刀、棍棒進行暴力討債，請求警方協助。

刑事局立即與嘉義市警察局第一分局、雲林縣警察局北港分局及台北市警察局松山分局共組專案小組，並報請嘉義地檢署指揮偵辦。

經調查發現，蔡男和49歲陳姓商人先前合夥經營地下錢莊，蔡男還另找黑幫張男合作，針對無法還錢的債務人進行暴力討債，但蔡、陳2年前因錢莊獲利分紅問題發生嫌隙。

隨後陳男於去年4月提出欲拆夥，但蔡男要求其交付2700萬元，雙方因債務糾紛進行談判仍破裂，陳男擔憂遭報復而閃避，張男竟指揮旗下小弟於去年3至5月間至被害人住處、公司多次埋伏，並丟雞蛋、潑油漆及張貼恐嚇紙條。

此外，還在陳男座車裝設GPS追蹤器，當街攔車並持棍棒追打恐嚇，行徑相當囂張，強逼勒索交付2700萬元，造成陳男和家人心生恐懼。

專案小組歷經數月跟監蒐證，掌握犯嫌等人身分後，陸續於去年9月、12月及今年1月5日發動3波查緝行動，陸續於台中市西屯區、雲林縣大埤鄉、嘉義市東區和台南市北區查獲蔡男等15嫌。

同時，查扣手機、筆電、GPS追蹤器、GS探測器、無線電對講機、長刀、鎮暴槍和現金新台幣186萬元、越南盾2625萬元、點鈔機等贓證物。

全案詢後依違反組織犯罪防制條例、刑法恐嚇取財、傷害、妨害秩序及妨害秘密等罪嫌，移送嘉義地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1150127