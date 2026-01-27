地下錢莊結合黑幫暴力討債 連合夥人也被勒索2700萬

警方查扣手機、筆電、GPS追蹤器、GS探測器、無線電對講機、長刀、鎮暴槍、點鈔機等大批贓證物。(記者邱俊福攝)

〔記者邱俊福／台北報導〕蔡姓男子為首的地下錢莊，去年間涉嫌結合太陽聯盟星陽分會張姓大哥，以糾眾丟雞蛋、潑油漆、張貼恐嚇紙條，以及持刀相向、棍棒毆打等，遂行暴力討債外，連錢莊陳姓合夥人欲拆夥，被勒索2700萬元時，也遭同樣方式討債對待，甚至寄送花生禮盒(暗示吃子彈)與在車輛裝設GPS追蹤器當街攔車恫嚇，行徑囂張；刑事警察局偵四大隊第一隊經蒐證至本月5日，共發動3波查緝行動，先後逮捕蔡男、張男，以及張男旗下幫眾等共15人移送檢方偵辦。

警方調查，49歲蔡男跟受害的嘉義陳姓商人，2人一起經營地下錢莊，當中蔡男糾合橫行雲林、嘉義地區的星陽分會42歲張姓大哥，專替地下錢莊對無法還款的債務人，施行暴力討債，但2年前蔡男與陳姓被害人因錢莊獲利的分紅問題，雙方出現嫌隙。

去年4月間，陳姓被害人欲拆夥，蔡男要求須交付2700萬元，陳姓被害人深怕對方會對其不利，避不見面，結果張男便教唆幫眾前往其嘉義的住處潑油漆、張貼恐嚇紙條，甚至見被害人開車出門，幫眾還持棍棒追打恐嚇；被害人不敢返家，躲到桃園另個住處時，因其車輛被偷裝GPS追蹤器，幫眾成員還追到桃園住處丟雞蛋，以及寄送花生禮盒(吃子彈)恫嚇。

期間，蔡、陳2人曾有次在張男位於雲林的幫會據點談判，一言不合，除陳姓被害人遭到徒手毆打，陪同陳前往的1名友人腿部也被刺1刀。另張男的幫眾成員手機內，還有陳姓被害人女兒的照片、身高、特徵、就讀學校等等基本資料，要求幫眾能多留意，讓陳被這些行徑，嚇得帶著老婆四處躲避，還外逃澎湖避禍。

而這些暴力討債行徑，張男也同樣糾眾對那些向地下錢莊借款，無法還錢的債務人施暴；警方據報經蒐證，去年9月起至本月，共發動3波查緝行動，逮捕蔡、張等15人到案，查扣手機、筆電、GPS追蹤器、GS探測器、無線電對講機、長刀、鎮暴槍、點鈔機等大批贓證物，訊後依組織犯罪、恐嚇取財、傷害、妨害秩序及妨害秘密等罪，移送嘉義地檢署偵辦。

