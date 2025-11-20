地下電纜施工釀大塞車！ 還出現砂石砸車 台電：加強督導

高雄市 / 綜合報導

高雄市交通要道翠華路，因應台積電建廠、台電正在進行地下電纜工程，尖峰時段車流量大塞到引發民怨，如今有駕駛行經這裡時，發現大量土石掉落車上，對此，台電回應，將聯繫民眾確認車損狀況，後續也加強督導承攬商施工作業。

民眾開車，途經施工路段，突然聽到碰一聲，很多土石掉落車上，一轉頭巨木條就矗立在一旁，當下嚇壞，後來下車一看，發現愛車布滿土石痕跡，當事人謝小姐說：「他雖然有做隔離，但是離我們車道也很近，土石都黏在我的車頂。」

廣告 廣告

重機具在現場作業，這裡是高雄翠華路，部分車道因為工程封閉，圍起來施工，車流量大尖峰時段好塞，這回有駕駛行經，被土石砸車實在嚇人，附近民眾說：「有突襲的風險，因為你不知道說後續他(施工)是怎麼樣的狀況。」記者VS.附近民眾說：「可能要繞路了吧，(以後可能要避開這段)，對啊，要避一下。」

台電外包工程，因應台積電建廠，楠梓園區用電需求，進行地下電纜施工，工期預計到明年2月，時間長，加上又是高雄重要交通路段，引發用路人關注，台電南區施工處第六工務段經理張世杰說：「儘速聯繫民眾確認車輛損失狀況，本工程所致的部分，將依規定辦理賠償。」台電表示，後續會加強督導包商，針對這次引發問題的鋼板樁，加強清理，避免施工時土砂掉落，影響施工圍籬外的用路人。

原始連結







更多華視新聞報導

台電僱員甄試招募700名 具電力證照起薪逾4萬元

控通知草率！ 僅寫「3週內換電表」 台電：研擬加註日期

台電曾文生：核二、核三廠具重啟機會與條件

