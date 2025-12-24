地中海章魚入侵英格蘭南岸 百年前「章魚瘟疫」重現？

英國政府把章魚、蟹和龍蝦等，列為有感知能力，能感受痛楚，禁止活煮等殘酷行為。（示意圖／unsplash）





受到氣候變遷影響，地中海章魚大舉入侵英國南岸，創下75年來首見的章魚生態大爆發。但章魚鑽進籠子，吃掉漁民辛苦捕撈的龍蝦螃蟹，讓當地漁民苦惱不已。

與此同時，英國政府正式將章魚及甲殼類列為「具感知能力生物」，嚴禁活煮等殘酷行為，規定須以電擊或冷凍等更人道的方式處置，也讓漁民與餐飲業者憂心會影響銷售與增加營運成本。

打開籠子章魚還在張牙舞爪，漁民帶著漁獲返航，但對當地漁民來說，有喜悅也有困繞。

海洋專家希斯科克：「我們經歷了一場章魚的大爆發，漁民立刻發現了這件事，因為章魚鑽進他們的捕蟹籠子裡，偷吃甲殼類漁獲。」

受到氣候變遷影響，原本位處章魚分布北界的英國，在海水升溫後，環境變得適合章魚繁殖，大量地中海章魚，隨之入侵英國南部海域，75年來首見，對拖網漁民來說，章魚入侵是「意外之財」，但捕蟹捕龍蝦的漁民，卻受到打擊。

海洋專家希斯科克：「資料告訴我在1900年曾有過一場大爆發，當時被稱為「章魚瘟疫」，看起來確實與暖冬有關，所以章魚的大爆發或許是隨暖冬而來的。」

章魚改變英國海洋生態，怎麼吃也有新規定，英國政府在英格蘭地區，將章魚螃蟹以及龍蝦等無脊椎動物，正式歸類為具有感知能力，能夠感受到疼痛的生物，禁止在龍蝦依然存活且，具備意識的狀態下，將他們直接放入滾燙沸水中進行烹煮。

北愛爾蘭動物行為學教授艾爾伍德：「我可以證明（龍蝦），對於（肢解）的對待，感到痛苦，（龍蝦）對於組織損傷感到痛苦。」

動保團體強調，活生生且保有意識的動物，被丟入沸騰的水中時，將會遭受長達數分鐘的劇烈痛苦，在保護動物的前提下，英國政府將禁止活煮改用人道屠宰，像是電擊或冷凍方式，但這也引發漁民與餐飲業者不滿，憂心可能會增加營運成本與銷售。

