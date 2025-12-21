地中海貧血兒童「輸血救命卻感染愛滋病」 印度當局擺爛半年鬧大才查

印度一名患有地中海型貧血的孩子在接受輸血後，被檢測出感染愛滋病毒。（示意圖／翻攝自pixabay）

印度一名患有地中海型貧血的孩子在接受輸血後，被檢測出感染愛滋病毒。地中海貧血是一種遺傳性血液疾病，需要定期輸血以控制嚴重貧血並維持生命，但這一治療卻讓部分兒童面臨了愛滋病毒感染的風險。

根據《BBC》報導，印度當局表示，共有五名年齡在3至15歲之間的地中海貧血兒童愛滋病毒檢測呈陽性，目前已成立調查委員會追查輸血環節的安全性。這些家庭均來自薩特納區。雖然感染病例是在2025年1月至5月的例行篩檢中發現，但直到近日當地媒體報導後才引起廣泛關注。

此前幾週，印度東部賈坎德邦（Jharkhand）也發生類似事件，五名未滿八歲的地中海貧血兒童在公立醫院輸血後感染愛滋病毒。衛生官員指出，這些兒童分別在不同地點接受輸血，涉及多名捐血者。薩特納首席醫療衛生官表示，多次輸血的兒童被認為是高風險族群，定期接受愛滋病毒篩檢。一旦確診，便立即開始治療，目前所有兒童情況穩定。

醫師強調，地區醫院血庫發放的每一單位血液均依照政府規定進行檢測，僅在檢測結果為陰性後才會使用。但他也說明，在極少數情況下，捐血者處於感染早期階段可能未被檢出，後續檢測才顯示陽性。在這些案例中，有一名三歲兒童的父母雙方均為愛滋病毒感染者，但其他兒童的父母檢測結果均為陰性，排除了母嬰傳播的可能性。

印度地中海貧血患者在治療期間感染愛滋病毒的事件並非首次，2011年古吉拉特邦（Gujarat）曾有23名患有地中海貧血的兒童在接受定期輸血後感染愛滋病毒，當局隨即展開調查。今年10月，賈坎德邦也發生類似事件，當地政府隨後對涉事醫護人員進行懲處，並向每個受災家庭提供20萬盧比（約新台幣7萬元）的援助。

患者及其家屬呼籲印度議會盡快通過相關法案，以加強對血液採集、檢測及輸血的監管，保障依賴頻繁輸血的患者獲得安全血液。然而對許多家庭來說，除了疾病本身，社會歧視也帶來嚴重困擾。

其中一名父親表示，房東得知孩子感染愛滋病毒後，強迫全家搬離租住的房子，迫使他們返回偏遠村莊，孩子因此難以接受良好的教育與醫療服務。專家提醒，儘管愛滋病已可通過抗反轉錄病毒療法（ART）進行終身管理，但兒童患者和家庭仍面臨健康、心理及社會層面的多重挑戰。



