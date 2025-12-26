地中海食尚新據點！東門站周邊歐式鄉村餐廳，現場大提琴演奏、悠閒公園綠意，找回永康街的慢靈魂

台北｜rooTi

你的永康街、永康公園是什麼模樣，曾是我記得、曾經我也忘了，直到那一天我去過n+1次的愛店「8%ice」新餐廳「rooTi」重新喚起我的記憶。

一直很喜歡永康街平日的微寧靜，特別是三角永康公園一帶，突然有一天我發現那個喜歡的元素不見了，直到「rooTi」那場假日午候的音樂饗宴。是那種微帶悠閒的歐式浪漫，即便是假日人多的永康公園。有一點分不清旅人、在地人的互動，才是永康街最大的魅力，幸得「rooti」。

rooTi是8%ice系列的新餐廳，主打的是以健康美味低GI橄欖油為特色的地中海歐風餐飲，從視覺上、從味覺上，也從聽覺上。結論：餐點以套餐模式，5道加甜點及飲料（1480+10%)，餐廳也提供時下流行的無酒精酒品。

rooti 位於永康公園旁，跟我分享過很多次的「8%ice cafe」比鄰，仿碎石的前步道及餐廳前一排跟人等高的植栽，讓整個餐廳多添了歐洲鄉村餐廳的錯覺，走過經過都不自覺輕快起來。

突然，你會聽到不知打哪來的音樂，瞬間和永康公園遺失許多的悠閒串在一起，這時你不妨尋著音樂走進8%ice cafe，又或跟著我走進隔壁的「rooti」尋音探味。

一探頭，那漸漸熟悉的悠揚管弦樂對我說了聲:「歡迎光臨」，當然也包含了8%ice老朋友的「歡迎回家」。身為見證8%ice男子管弦樂團從一二位到今天的二十多位，從一家音樂咖啡廳、冰淇淋店，變成五六家隨時都可以聽到管弦樂，甚至是鋼琴的一家家音樂餐廳，突然一整個覺得「與有榮焉」，明明我曾經擔心它無法被市場接受。幸好，證明我錯了，這才有機會讓我拾回我對永康街的喜愛。

rooti如地中海的潔白和永康街本就該有的綠意結合，讓人一走進餐廳就放鬆了不少，就像餐廳的主題慢食與舒食的放鬆環境。

這天，剛巧有客人生日，餐廳獻上蛋糕的同時，三位帥氣的音樂人也送上獨一無二的生日祝福，如此的光景，莫不是理想的午後。

餐廳坐了中間兩張大小的L型餐檯，特別喜歡那張有一點居家風的小L高餐檯。兩邊另有三四張四人的方桌，以及後段半開放包廂式的獨立空間，當然也包含了音樂表樂空間。

餐點以套餐模式，5道加甜點及飲料（1480+10%)。強調的是食材的原味以及生活的單純，來自料理、來自音樂、來自隨遇的每一瞬間。

除了一般的餐酒外，rooti也提供時下流行的無酒精酒品，服務人員的專業度一點不輸專業的待酒師。

前菜rooTi Garden是一盆以義大利少量稀有非常珍貴的Frantoio Ranchino橄欖油極簡調味，每一口都是每種蔬菜的天然原味，當然也包含苦味（笑），七八種清爽卻又讓人一口接一口的蔬食及水果。

青魽魚/蘿葡/老虎奶，青魽、蘿蔔絲以柑橘醃漬，佐以經典秘魯醬汁老虎奶，除了食材本身的清爽外，淡淡𨍭強的香麻很是討喜，最後那一點煙燻美乃滋讓味覺重新活過來似的。誰說，美奶滋不能吃的健康又討喜。

第三道現煎干貝佐蛤蜊巧達湯，喝起來滑順且濃郁綿密，說是湯其實有著像馬鈴薯泥的微稠化口感，醬汁濃郁卻不搶味，淋上的義大利頂級初榨橄欖油 Frantoio Ranchino即增加了視覺，也添加了味覺的美味，更讓蛤蜊鮮甜風味多了完美的尾韻。

是湯也是醬汁的蛤蜊巧達湯，同時讓中間微煎雙面的超大超嫩干貝多了活靈活現的味覺層次。比較特別的是干貝上方的芹菜根?絲瓜碎?也在口感、味覺上扮演了功不可沒的點綴。

第四道飯店燉飯上的菌菇烤到極香，口感端仍軟嫩帶著討喜的微脆，台灣米的燉飯微微米芯的口感極為到位，奶油風的菌菇滋味隨著高湯完全滲入米粒之間，滋潤又豐富的滿足口感，讓人一口接一口不自覺清空整盤。

主餐桂丁雞、松阪豬、石班魚三選一，我選松阪豬爽脆帶著烤過的油香，搭配的奶油醬汁也很對味，就連一旁的蔬食也非常好吃，尤其是櫛瓜。

吃完主餐室外響起如魔笛誘人的音樂，就看著客人們都拿起酒杯就往外走。不知何時聽8%男子管炫樂團已然在rooti門口化身街頭演奏樂隊。這是歐洲餐廳才有的氛圍吧？這是我喜歡的永康街吧?如果再有人隨著音樂起舞，最好是踢踏舞，皆不更美哉。不過，隨說這樣的公園音樂表演，得假日的午後才有，畢竟附近住戶的寧靜也得兼顧一下。

聽完街頭音樂，大伙又依序回到餐桌繼續吃甜點，大中小提琴合奏的午後悠揚在餐廳人重新響起，彷彿剛剛戶外的音樂是黃梁一夢，卻又餘音不止。甜點是橄欖油冰淇淋最中和橙醬熟成起司蛋糕，前者最中則是酥脆，冰淇淋口感綿密清涼透著輕爽的橄欖風味。橙醬熟成起司蛋糕非常濃郁，帶點像是花香的薄韻，好吃得亂七八糟。

飲料有美式咖啡或是蕎麥茶，我點的是冰美式咖啡。

最後當然要外帶我最喜歡舊愛8%ice手工餅乾及新歡香蔥牛軌糖。

rooti (官方ig):臺北市大安區永康街31巷9號1樓，電話:02 2321 2668，營業時間:12:00-14:30/18:00-21:00(星期一二休，六日加15:00-16:00)線上訂位。

文章來源：小虎食夢網