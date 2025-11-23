地中海飲食升級版 延緩大腦退化
地中海飲食，被公認全球最佳飲食，已經有8年，你可能不知道，它還有個升級版，，叫做綠色地中海飲食，升級版顧名思義就是更能抗發炎，延緩大腦老化。
更多 大愛新聞 報導：
愛要說出口！楊明鴻的悄悄話
一日孫子報到 長照機構洋溢歡笑
其他人也在看
中信盃黑豹旗》預測「誰是最終冠軍？」 有機會抽中陳傑憲親簽新書《突破極限的信念》
中信盃黑豹旗青棒賽今天結束16強賽事，最後8強全數出爐，將於27日起在新莊棒球隊開始8強賽、4強賽以及最後的冠軍戰，《TSNA》舉辦「誰是最終冠軍？」預測活動，預測正確的讀者有機會可以獲得陳傑憲親簽新書《突破極限的信念》。TSNA ・ 18 小時前
慈濟足跡深耕非洲 累計139個國家地區
上人行腳 今天上午 在新店靜思堂，慈善基金會，海外部，傳來新消息，全球慈善足跡，又增加了2 個國家，都在非洲，非別是查德、以及多哥，同時，今天也辛巴威、尚比亞、馬拉威的當地志工，出席溫馨座談，上人...大愛電視 ・ 2 小時前
每日工時增加達周休三日 僅一成勞工願意
在每周工時40小時情況下，你願意集中工時達到周休三日？根據勞動部調查顯示，僅10.3%勞工願意「增加每日工作時數，減少每...聯合新聞網 ・ 2 小時前
美中時隔7月海上軍事磋商 皆認為有助避免誤解、誤判
川習會後，美國與中國近期舉行「美中海上軍事安全磋商」，美方表示會議重點是降低不安全或不專業的接觸風險；中方則重申，堅決反對以航行自由為名，危害中國主權和安全的行為。不過雙方一致認為，相關互動有助美、中海空軍避免誤判。另一方面中日關係緊繃，中方再宣布，11月23日到12月7日，一連兩週要在渤海進行實彈射擊。公視新聞網 ・ 1 小時前
日遊客想吃鼎泰豐被台人擋 掀論戰：熱情地雷管太多
日遊客想吃鼎泰豐被台人擋 掀論戰：熱情地雷管太多EBC東森新聞 ・ 1 小時前
高市早苗「台灣有事」言論會讓中日關係「政冷經也冷」嗎？
本月因高市早苗「台灣有事」的言論引發的紛爭，使得「政冷經熱」有可能轉變為「政經俱冷」的新局面。中國短短幾天之內，報復措施頻密——暫停日本水產進口、停止牛肉進口磋商、發佈旅遊和留學警告。BBC NEWS 中文 ・ 5 小時前
台灣骨髓移植教父陳耀昌病逝！曾罹攝護腺癌 3大「護腺食物」曝光
台灣血液腫瘤醫學權威、被譽為「台灣骨髓移植教父」的陳耀昌醫師，今（11/17）傳病逝台大醫院，享壽76歲。台大醫院以「保留病患隱私」為由，並未透露他的病因，不過因他64歲時曾罹患攝護腺癌，外界推測逝世健康2.0 ・ 6 小時前
日職/兩大主力都入札旅美 西武獅把今年救援王拉回先發
過去兩個賽季被西武獅指派為後援投手的平良海馬，明年賽季的角色又將出現變化，有鑑於隊上兩大先發投手將離隊，監督西口文也昨（21日）明確表示，平良海馬下個賽季會回到先發輪值頂上。中天新聞網 ・ 1 天前
採蘿蔔! 美濃白玉蘿蔔今年盛產 農友:難得的"好年冬"
南部中心／鄧山田、陳姵妡 高雄報導2025美濃白玉蘿蔔，本週熱鬧登場，今年蘿蔔產季，恰好碰上鳳凰颱風帶來剛剛好的降雨量，讓白玉蘿蔔產量多又肥美，被農友稱為是難得的"好年冬"，不少大朋友小朋友，趁著假日好天氣，一起下田採蘿蔔，場面溫馨又熱鬧。民視 ・ 1 小時前
最新／基隆調和街疑宮廟氣爆！近9旬男「臟器外露」送醫搶救不治
首次上稿：11/23 09:14更新時間：11/23 13:30（男子宣布不治）即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導最新消息，基隆市中正區調和街今（23）日上午8時許發生一起疑似宮廟氣爆事故，一名88歲湯姓獨居男子臟器外露，倒臥血泊中，目前意識清楚由救護同仁處置並將傷者送長庚醫院；目前確認對方是因在宮廟內自行點燃疑炸魚用的土製炸彈而釀禍，稍早獲得最新消息，由於對方下午1時19分生命跡象持續下降，醫師宣告不治。民視 ・ 46 分鐘前
中國今起「連兩週」黃海、渤海執行軍事任務
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗日前有關「台灣有事」言論，引發中國不滿。在日中緊張關係持續下，中國海事局再度發布航行警告稱，23日起至12月7日，連兩周在渤海海峽黃海北部部分水域範圍內執行軍...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
關心德州台商現況 江啟臣：立院將作為最堅實後盾 (圖)
立法院副院長江啟臣率多位朝野立委訪問美國，在當地時間22日抵達達拉斯，與德州政要交流，以及前往「達拉斯台灣貿易投資中心」，關心運作情形。中央社 ・ 2 小時前
台中球棒隊又來！7車20多人如大軍壓境 險釀大亂鬥
台中球棒隊又來！7車20多人如大軍壓境 險釀大亂鬥EBC東森新聞 ・ 1 天前
在家附近摘「野生菌菇」！5村民吃完上吐下瀉 釀3死2傷
綜合陸媒報導，事件發生於16日，地點位在貴州省畢節市七星關區亮巖鎮太極村，親屬張先生表示，他的堂哥當天中午在附近摘了野生菌並烹製食用，邀請堂哥的母親、姪子，還有堂哥雇用的兩名工人一起吃，食用後並沒任何異常，於是晚餐又吃了一次，沒想到當天深夜，幾人開始嘔吐、...CTWANT ・ 2 小時前
升高對日威嚇？陸23日起連2周渤海黃海執行軍事任務
中國海事局再度發布航行警告稱，23日起至12月7日，連兩周在渤海海峽黃海北部部分水域範圍內執行軍事任務。此舉正值中日關係...聯合新聞網 ・ 2 小時前
范冰冰奪金馬影后後首發文 秀自拍照喊幸福「爆啃了3隻大閘蟹」
第62屆金馬獎圓滿落幕，最終本屆影后由中國女星范冰冰抱回，她在電影《地母》中飾演鳳音，她不惜摧毀臉蛋，用精湛演技征服評審。雖然范冰冰未親臨金馬頒獎典禮，但透過導演張吉安的電話連線向現場致意，也能明顯聽台視新聞網 ・ 2 小時前
美提28點烏俄和平計畫！全文一覽 川普嗆：澤倫斯基不同意就繼續打仗
美國近日提出了一項新的俄烏和平方案，其中28點提案，包括要求烏克蘭割地、軍力限制60萬人以下、永不加入北約、若烏方對俄境內發動攻擊美國則不再提供安全保證等，該項和談條件將於27日簽署協議；對此烏克蘭總統澤倫斯基表示，這是烏克蘭面臨「放棄尊嚴」或「放棄與美國作為夥伴」的艱難抉擇，美國總統川普則聲稱，若不滿意此提案「就只能繼續打仗」。鏡報 ・ 2 小時前
黃海演習3連發！中國發布14天禁航令 實彈封鎖由南打到北
中國解放軍在黃海的軍事部署呈現罕見的密集狀態。雖然外界普遍將焦點鎖定在中日因「台灣有事」言論引發的外交摩擦，但軍事觀察發現，中國大連海事局22日發布的最新航行警告，已是2週內共軍在黃海海域的「第三波」演訓公告。這項長達14天的禁航令，顯示解放軍的演習範圍正由南向北快速延伸，整個黃海海域已陷入實彈射擊自由時報 ・ 2 小時前
28點和平計畫遭爆係俄「願望清單」 華府堅稱美國起草
（中央社華盛頓23日綜合外電報導）數位美國聯邦參議員聲稱，國務卿盧比歐向他們私下表示，華府所提烏克蘭終戰方案其實是俄羅斯的「願望清單」。盧比歐和國務院對此予以否認，堅稱那確實是美國官方政策。中央社 ・ 1 小時前
川普送「生日驚喜」？ 美軍擬空投傳單 懸賞15億抓馬杜羅
面對委內瑞拉強人馬杜羅（Nicolás Maduro）拒絕下台，川普政府正醞釀一項極具羞辱性的心理戰行動。據《華盛頓郵報》披露，白宮考慮派遣美軍飛機飛越委內瑞拉首都卡拉卡斯，空投印有高額懸賞金的傳單，而行動時間點可能刻意選在馬杜羅63歲生日當天，意圖以此「生日大禮」瓦解其統治意志並鼓勵其流亡。自由時報 ・ 2 小時前