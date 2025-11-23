地中海飲食升級版 延緩大腦退化

首次上稿：11/23 09:14更新時間：11/23 13:30（男子宣布不治）即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導最新消息，基隆市中正區調和街今（23）日上午8時許發生一起疑似宮廟氣爆事故，一名88歲湯姓獨居男子臟器外露，倒臥血泊中，目前意識清楚由救護同仁處置並將傷者送長庚醫院；目前確認對方是因在宮廟內自行點燃疑炸魚用的土製炸彈而釀禍，稍早獲得最新消息，由於對方下午1時19分生命跡象持續下降，醫師宣告不治。

民視 ・ 46 分鐘前