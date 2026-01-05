地中海飲食降血壓效果近藥物！收縮壓狂降近7毫米汞柱

台北榮總遺傳優生學科主治醫師張家銘指出，許多高血壓患者規律服藥卻仍血壓不穩，真正原因是血管長期發炎、氧化壓力過高，導致血管內皮細胞失去彈性無法正常放鬆。

許多高血壓患者規律服藥卻仍血壓不穩，真正原因是血管長期發炎、氧化壓力過高。（圖／Photo AC）

張家銘表示，2025年發表在《International Journal of Hypertension》的研究顯示，高血壓治療思維已從「把數字壓下來」轉向「把血管修回來」。西班牙PREDIMED試驗追蹤高心血管風險族群近五年，採取地中海飲食、每天固定使用橄欖油的受試者，收縮壓平均下降約6.9毫米汞柱，效果接近第一線降壓藥，研究證實，收縮壓每下降2毫米汞柱，就能降低約7至10%的中風風險。

張家銘解釋，血管放鬆的關鍵在於一氧化氮分子，由血管內皮型一氧化氮合成酶製造。當生活長期高壓、常吃高糖高精製食物、睡眠不足時，體內氧化壓力上升，活性氧會直接消耗一氧化氮，導致血管無法放鬆。地中海飲食富含的多酚與22碳6烯酸，可重新啟動血管內皮型一氧化氮合成酶，讓血管重新學會放鬆，並啟動抗氧化路徑清除自由基。

地中海飲食富含的多酚與22碳6烯酸，可重新啟動血管內皮型一氧化氮合成酶，讓血管重新學會放鬆。（示意圖／Pexels）

張家銘指出，醫學界發現腸道菌與血壓存在分子連線。當攝取足夠膳食纖維，腸道菌產生的短鏈脂肪酸會刺激血管上的G蛋白偶聯受體41與43，直接影響血管張力，讓血管自然放鬆並降低發炎。研究也發現，橄欖油的多酚與魚類脂肪酸代謝物，能抑制血管張力素轉化酶，讓血管從過度收縮狀態回到平衡。

張家銘表示，許多高血壓患者體內存在長期發炎狀態，白血球介素6、腫瘤壞死因子等發炎訊號會讓血管壁越來越硬。地中海飲食的蒜素、木犀草素等成分可抑制NLRP3發炎小體，將血管從長期警戒狀態恢復正常。張家銘強調，「血壓不是被壓下來的，是被照顧回來的。」

